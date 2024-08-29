60 yıl önce kapatılmıştı: Petrol kuyusunda arama çalışması başlatıldı köyü petrol heyecanı sardı

Kadirli ilçesi Çınar ve Hacı Haliloğlu köylerinde 1962-1965 yılları arasında Çınar ve Hacı Haliloğlu köylerinde Amerikalı bir şirket tarafından petrol arama çalışması yapıldı. Yapılan arama çalışması neticesinde köyün farklı noktalarında petrol kuyuları açıldı. İddiaya göre kuyularda petrol bulunmasına rağmen , şirket tarafından " Burada petrol yok ve yetersiz" şeklinde değerlendirilerek kapatıldı. Aynı yıllarda aynı Amerikalı şirket tarafından yine petrol yok denilerek kapatılan Adana'nın Ceyhan ilçesindeki kuyularda yapılan çalışmada Çukurova-1 ve Çukurova-2 kuyularında rezerv değeri 1 Milyar Dolar olan petrol bulunmasının ardından, Kadirli ilçesinde de kapatılan petrol kuyuları ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Köylüler ise köylerinden petrol çıkmasını umutla bekliyor.