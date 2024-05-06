|
Gündem

6’lı Masa’da domino etkisi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kurulan 6’lı Masa, liderlere yaramadı.

Mehmet Güney
04:00 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 05:55 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Masada yaprak dökümü devam ediyor. CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti’de Meral Akşener ayrılığının ardından SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da önümüzdeki ay koltuğunu işaret edeceği bir isme bırakmaya hazırlanıyor. Bunun için ise Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, İstanbul Milletvekili Birol Aydın’ın ismi geçiyor.


HAYMANA EKİBİ DEVREDE

Öte yandan Haymana ekibi olarak bilinen parti genel merkezine muhalif olan ekibinde bir aday üzerinde birleşip ikinci bir adayı destekleyeceği konuşuluyor. Karamollaoğlu’nun ayrıca Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini bulunuyor. Bu görevi ise devam ettirmesi bekleniyor. Saadet Partisi’nde YİK Başkanlığı parti teşkilatınca genel başkanın üstünde olarak görülüyor. Seçim sonrası dağılan 6’lı Masa’nın yarısı değişmiş olacak. Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti’de mevcut isimler devam ediyor.


#politika
#Altılı Masa
#CHP
#İYİ Parti
#Saadet Partisi
9 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yılın ikinci dini bayramı için geri sayım başladı! Kurban bayramı ne zaman 2024? Kaç gün kaldı?