6’lı Masa’da domino etkisi

Masada yaprak dökümü devam ediyor. CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti’de Meral Akşener ayrılığının ardından SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da önümüzdeki ay koltuğunu işaret edeceği bir isme bırakmaya hazırlanıyor. Bunun için ise Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, İstanbul Milletvekili Birol Aydın’ın ismi geçiyor.

Öte yandan Haymana ekibi olarak bilinen parti genel merkezine muhalif olan ekibinde bir aday üzerinde birleşip ikinci bir adayı destekleyeceği konuşuluyor. Karamollaoğlu’nun ayrıca Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini bulunuyor. Bu görevi ise devam ettirmesi bekleniyor. Saadet Partisi’nde YİK Başkanlığı parti teşkilatınca genel başkanın üstünde olarak görülüyor. Seçim sonrası dağılan 6’lı Masa’nın yarısı değişmiş olacak. Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti’de mevcut isimler devam ediyor.