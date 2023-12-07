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73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik dev operasyon: Bin 264 şüpheli gözaltında

73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen MERCEK-7 operasyonlarında bin 264 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1038 silah ele geçirildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:14 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 09:20 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik MERCEK-7 operasyonları
Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik MERCEK-7 operasyonları

73 ilde "Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen Mercek-7 Operasyonları"nda; 787 ruhsatsız tabanca, 38 uzun namlulu tüfek, 51 kurusıkı tabanca, 162 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 38 silah ele geçirildi. Bin 264 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

l Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, Şanlıurfa, Adana, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Manisa, Samsun, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, Bitlis, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Kahramanmaraş, Elazığ, Çorum, Denizli, Zonguldak, Aydın, Batman, Osmaniye, Adıyaman, Eskişehir, Malatya, Mardin, Van, Afyonkarahisar, Amasya, Muğla, Tokat, Trabzon, Uşak, Aksaray, Düzce, Kayseri, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kastamonu, Kırklareli, Niğde, Rize, Sinop, Sivas, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Çankırı, Edirne, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kilis, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Yozgat olmak üzere 73 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan MERCEK-7 Operasyonlarında 787 ruhsatsız tabanca yakalandı.



İlk beş şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

-İstanbul'da 146 tabanca 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 187 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

-Şanlıurfa’da 62 tabanca, 19 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 88 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

-Adana’da 53 tabanca ele geçirildi. 59 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

-İzmir’de 51 tabanca ele geçirildi. 83 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

-Ankara'da 36 tabanca ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı.





#Silah kaçakçılığı
#Mercek operasyonları
#Ali Yerlikaya
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