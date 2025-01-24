78 cana sebep olan otele yangın uygunluk raporu verildiği iddia edilen firmadan yalanlama: Sadece Turizm 1. Aşama Belgesi verilmiştir

Bolu Belediyesi’nin Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki eksiklerini 16 Aralık 2024 tarihinde tespit ettiği ancak hiçbir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilgili raporun üst birimlere savcılık veya Kültür ve Turizm Bakanlığı'na neden bildirilmediği hakkındaki soruya “Bildirilebilir miydi bilmiyorum ama bildirmesi zorunlu tutulmamış. Mevzuatta tespit ettiğiniz eksiklikleri bakanlığa, savcılığa bildireceksiniz diye bir hüküm yok. Benim haberim olsaydı bildirirdim.” ifadeleriyle kendini savundu.

"Bolu Belediyesi'nin hukuki sorumluluğu söz konusudur"

78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangının çıktığı oteldeki eksikliklerin önceden bildirilmesi dahilinde 'facia önlenebilir miydi?' sorusu tartışılırken Avukat Rezan Epözdemir, konuyla ilgili açıklama yaptı. Epözdemir, "12 Aralık tarihinde Bolu Belediyesi İtfaiyesi’ne müracaat edilmiş, İtfaiye tarafından yapılan tespitlere göre itfaiye raporu olumsuz tanzim edilmiş, bunun üzerine 24 Aralık günü otel denetim talebini geri çekmiş ve Belediye Başkan Yardımcısı’nın imzasıyla Belediye tarafından başvuru iptal edilmiştir. Halbuki yapılması gereken; Başvuruyu iptal etmemek, bu raporu ilgilisine ve Bakanlığa tebliğ etmek ve savcılığa bildirmektir. Şayet bu yapılsaydı bu otelin turizm işletme belgesi iptal edilirdi ve otel faaliyetten men edilirdi. Bu nedenle Bolu Belediyesi görevlilerinin hukuki ve cezai sorumluluğu söz konusudur." dedi.

Belgeyi verdiği iddia edilen şirketten yalanlama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otelin belediyeden istediği yangın denetleme dilekçesini geri çekip bir özel şirketten yangın uygunluk raporu aldığı iddia etmişti. İddiaların odağındaki FQC GLOBAL SERTİFİKASYON A.Ş yaptığı kamuoyu açıklamasında "Söz konusu belge bazı yayın organlarında belirtildiği gibi "yangın güvenlik belgesi" ya da yangın sistemlerinin muayenesi, teknik yeterliliği, bu konuda ruhsat alınması, diğer izinler ya da onayları sağlayan bir belge değildir. Grand Kartal Oteli'ne FQC GLOBAL SERTİFİKASYON A.Ş tarafından Sürdürülebilir Turizm 1. Aşama Belgesi verilmiştir." ifadelerine yer verdi. Bahsedilen 1. Aşama Belgesi kapsamı ise işletmelerin çevre bilincini artırarak atık yönetimi, enerji tasarrufu ve su kullanımı gibi alanlarda ilerlemelerini kapsıyor.

First Quality Certification Şirketinin Basın Açıklaması

Raporu belediyeden 'dayı oğlu' verdi

Tanju Özcan’ın “belediyenin sorumluluk alanında olmadığını” savunduğu yanan otele Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce ekip gönderdiği tespit edildi. Belgede Özcan’ın itfaiyeden sorumlu başkan yardımcılığı görevine getirdiği dayısının oğlu Sedat Gülener’in imzası var.

Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun



