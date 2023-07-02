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79 kadın elçi görevde

Diplomatik misyon ağını 253’e yükselten Türkiye, kadın elçilerin sayısını da 79’a çıkardı.

Canberk Doğan
04:00 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Türkiye, kadın elçilerin sayısını da 79’a çıkardı.

Türkiye, kadın elçilerin sayısını da 79’a çıkardı.

Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş’ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na getirilmesiyle bu sayı 78’e düşmüştü. Son elçiler kararnamesiyle bakan yardımcılığına atanan Murat Akçapar’dan boşalan Madrid Büyükelçiliği’ne Nüket Küçükel Ezberci’nin atanmasıyla sayı yeniden 79 oldu.

Ayşegül Kandaş.
Deniz Erdoğan Barım.

MACARİSTAN’DAN EKVADOR’A

Çok sayıda kadın büyükelçi Afrika’da görev yapıyor. Zambiya’da İstem Cırcıroğlu, Güney Afrika’da Ayşegül Kandaş, Namibya’da Feral Çekerek Oruçkaptan, Fildişi Sahili’nde Deniz Erdoğan Barım, Burkina Faso’da Nilgün Erdem Arı, Togo’da Muteber Kılıç ve Gabon’da Nilüfer Erdem Kaygısız büyükelçi olarak görev yapıyor. Afrika dışında dünyanın çeşitli noktalarında da kadın büyükelçiler görev başında. Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Ekvador Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın, Kolombiya’da Beste Pehlivan Sun, Kosta Rika’da Fatma Pihava Ünlü, Trinidad’da ise Bengü Yiğitgüden Türkiye’yi temsil ediyor.

Gülşen Karanis Ekşioğlu.
Nüket Küçükel.


#Siyaset
#Büyükelçilik
#Atama
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