8 yıldır çevreyi çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çılgın proje olarak adlandırdığı Kanal İstanbul yeniden Türkiye’nin gündemine oturdu. CHP başta olmak üzere muhalefetin karşı çıktığı projeyi yakından takip eden Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti İstanbul Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu ile konuştuk. Göksu’ya, muhalefetin Kanal İstanbul’la ilgili tüm iddialarını sorduk. Kanal İstanbul projesinin jeopolitik, jeostratejik, ekonomik, uluslararasısiyaset, tarih ve Türkiye’nin geleceği açsından değerlendirmemizgerektiğini ifade eden Göksu,muhalefetin bütün iddialarına karşı şunları anlattı:

Mehmet Tevfik Göksu, Yeni Şafak’ın sorularını cevapladı.

ÇEVRE FELAKETİNE YOL AÇAR MI?

Sadece buranın florası ve faunası için 18 akademisyen 8 yıldır çalışma yürütüyor. Aklınıza gelen bütün canlılar incelendi. Sürüngenlerden habitatlara hatta solucanlara kadar yüzlerce alanda testler yapıldı. Çevre ile ilgili 20 ayrı disiplinde 200’e yakın akademisyen görev alarak raporlar hazırladı. Projenin açıklanmasının ardından geçen 8 yıl bu araştırmalarla geçti. Böyle bir şey söz konusu değil.

DEPREM YARATIR MI?

Projeye karşı çıkanlar ilk günden itibaren propaganda kampanyasına başladı. Bunların başında yer küre yarılacak ve deprem olacak iddiası geldi. Burada bir yer kürenin yarılması söz konusu değildir. Yapmış olduğunuz bir binada nasıl temel kazıyorsanız burada da maksimum 21 metre derinliğinde bir temel kazacaksınız. Projenin genişliği 275 metre, uzunluğu ise 45 kilometre olacak.

TERKOS SUYU TUZLANACAK MI?

Zemin çalışması esnasında çevreye tahribat yapılarak, yer altı sularına zarar verileceği iddia edildi ve Terkos Gölü’nün tuzlanacağı söylendi. Oysa ki proje ile Terkos Gölü arasında kot farkı bulunmaktadır. Terkos Gölü yukarıda Kanal İstanbul projesi aşağıdadır. Yani suyun yukarıda bulunan Terkos Gölü’ne çıkması mümkün değildir.

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İSTANBUL SUSUZ MU KALACAK?

Yine İstanbul kuraklığa mahkum edilerek suyumuzun azalacağı söyleniyor. Bu da asılsız bir iddiadır. Örneğin, Sazlıdere Barajı’ndan yılda 32 milyon metreküp su azalması oluyor. Kanal İstanbul projesi ile birlikte kurulacak yeni barajlarla bölgeden 170 milyon metreküp su elde edilecek.

TRAFİK ÇÖKECEK Mİ?

Buradan çıkan hafriyatlar İstanbul trafiğini tıkayacak deniyor. Buradan çıkan hafriyatın İstanbul trafiği ile bir alakası yok. Hafriyat kamyonları İstanbul trafiğine girmeyecek, kanal boyunca Karadeniz’e gidip gelecek.

HAFRİYAT NE OLACAK?

Kazılar esnasında yaklaşık 1.1 milyar metreküp toprak çıkacağı öngörülüyor. Bu toprak Karadeniz sahilinde çok önemli bir kent meydanına, rekreasyon ve turizm alanına dönüşecek. Rakamlarla ifade edecek olursak 40 Yenikapı büyüklüğünde 40 milyon metrekarelik bir alana dönüşecek. Yine, 15 milyon metrekarelik alanda lojistik merkezi olarak kullanılacak. Kanal İstanbul’dan çıkan toprak İstanbul’a yeni bir değer olarak kazandırılacak.

NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile birlikte dünyanın en güzel ve en gizemli kenti olan İstanbul ortasından geçen boğazdan geçen gemilerin kontrolü bizden çıktı. Oradan gemiler geçti, biz sadece seyretmekle yetindik. Orada yaşanan kazaları hepimiz biliyoruz. Tarihi ve kültürel anlamda bize nasıl zarar verdiğini biliyoruz. Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandığı zaman İstanbul Boğazı’nda geçen gemi sayısı 3 bin civarındaydı. Bugün geçen gemi sayısı yılda ortalama 45 bin civarında. 2050 yılında bu sayı 78 bine ulaşacak. Oysa ki İstanbul Boğazı’nın güvenli olarak gemi geçişi için maksimum geçiş sayısı 25 bindir.

GEMİLERİN KULLANMAMA DURUMU VAR MI?

Şu anda ticari gemiler büyük bir kısmı Karadeniz ve Marmara Denizi açıklarında günlerce bekliyor. Bir geminin bir günlük maliyeti 30 bin dolara yakın. Boğazın trafiği bunu kaldırmıyor ve bir an önce çözüm üretmeniz gerekiyor. Günde 30 bin doları Karadeniz ve Marmara açıklarında harcamaktansa bu masrafı kanaldan geçmeye ayıracaklar.

Melen iddiaları gerçek dışı

CHP’nin ‘AK Parti vaat ettiği Melen projesini tamamlamadığı için İstanbul susuzluk çekecek’ iddiasını da Göksu’ya sorduk. İddiaların asılsız olduğunu ifade eden Göksu şunları söyledi: “Melen konusunda İstanbullulara doğru bilgi vermiyorlar. Melen konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi çıkıp başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti hükümetine teşekkür etmesi gerekiyor. CHP’li yönetimin şu anda yönettiği kentin 3’te 1’lik suyu Melen’den geliyor. İstanbul bir günde 3 milyon metreküp su kullanıyor. 1 milyon metreküp su ise Melen’den geliyor. Melen 4 aşamalı bir projedir ve şu an itibariyle 3 aşaması tamamlanmıştır. Projenin son aşamasını ise Melen Barajı’nın yapılmasıdır. Melen Barajı’nın baraj gövdesinin açılışının takvimi ise 2022 olarak belirlenmiştir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine siyaset alanı olarak bir çatışma alanı seçmiş. Burada AK Parti ile ne kadar çatışırsan o kadar fazla siyasal getiri elde edileceği düşünülüyor.”