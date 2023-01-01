83 yaşındaki eşini 32 bıçak darbesiyle öldürdü: Huzurevi için başvuru yapmışlar

Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'nde oturan Gazi Aysay, 12 Eylül'de eşi Sıddıka Aysay'ı henüz bilinmeyen nedenle bıçakladı. Eve gelen Gazi Aysay'ın kardeşi, Sıddıka Aysay'ın yerde hareketsiz yattığını ve ağabeyinin de başında beklediğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sıddıka Aysay'ın vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile öldüğü belirlendi. Cenaze otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gazi Aysay ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

HUZUREVİ İÇİN BAŞVURU YAPMIŞLAR

Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen Gazi Aysay, dün dört ayaklı yürüteçle jandarma eşliğinde adliyeye getirildi. Gazi Aysay, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ayrıca şüphelinin akli dengesinin yerinde olup, olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verildiği belirtildi.

Olay tarihinde eve giden jandarma ekiplerinin de Gazi Aysay'ı, eşinin olduğu odanın girişinde, elinde bıçakla beklerken bulduğu öğrenildi.

Sıddıka Aysay'ın yapılan ilk otopsisinde ise vücudunda 32 bıçak darbesi olduğu tespit edildi.

Diğer yandan Gazi Aysay ile Sıddıka Aysay'ın huzurevine yerleşmek üzere başvuruda bulunduğu, heyetten gelecek sağlık raporlarını bekledikleri de öğrenildi.







