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9 bin 56 mahkûm izinden dönmedi

Kovid-19 salgını nedeniyle izne çıkarılan 19 bin 159 açık cezaevi mahkûmundan 9 bin 56’sı cezaevlerine dönmedi. 15 Ağustos'ta teslim olmaları gereken mahkumlar, yakalanmaları halinde kapalı cezaevlerine konulacak.

Nur Banu Aras
04:00 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kovid-19 salgını nedeniyle izne çıkarılan mahkûmlardan 9 bin 56’sı cezaevlerine dönmedi. Firari mahkumlar yakalanmaları halinde açık cezaevi haklarını kaybederek kapalı cezaevlerine konulacak. Salgın izni 31 Temmuz’da sona eren 19 bin 159 mahkûmun kalan cezasının infazı için yeniden cezaevine dönmesi gerekiyordu.

SON TARİH 15 AĞUSTOS’TU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kovid-19 izninde olan ve cezalarını henüz tamamlamayan mahkûmların, 15 Ağustos akşamına kadar başvurmaları gerektiğini ifade ederek, “Müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş, direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar” demişti. TBMM’den geçerek yasalaşan yeni infaz düzenlemesine göre, 31 Temmuz itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek. Ancak denetimli serbestlik tedbiri süresi 5 yıldan fazla olanlar açık cezaevlerine tekrar alınacak.

100 BİN 774 MAHKûM YARARLANDI

31 Temmuz tarihi itibarıyla uygulamaya geçen düzen-lemeden, Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına

5 yıl veya daha az süre kalan 100 bin 774 mahkûm yararlandı. Edinilen bilgilere göre, düzenlemenin ardından 19 bin 159 mahkûmun kalan cezasını tamamlaması için yeniden cezaevine dönmesi gerekiyordu. Bunlardan 9 bin 56’sı cezaevlerine geri dönmedi. Firari mahkûmlar, verilen süre içinde başvuru yapmadıkları, açık cezaevlerine dönmedikleri için haklarında yakalama kararı çıkarılacak ve yakalandıkları anda kapalı cezaevlerinde infazını tamamlayacak.



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