993 TL para cezasına öfkelendi kendisini ve dolmuşunu yakmaya çalıştı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, ’trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle polisin cezai işlem uyguladığı dolmuş sürücüsü sinirlenerek aracını ve kendisini yakmaya çalıştı. Polis tarafından engellenen sürücü gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre K.E. yönetimindeki 27 SB 410 plakalı yolcu taşımacılığı yapan dolmuş; kapısı açık şekilde hareket ederken trafik polisleri tarafından durduruldu. Polisler dolmuş sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 993 TL para cezası uyguladı. Bu duruma sinirlenen sürücü K.E., dolmuşunu İslahiye Hükümet Konağı bahçesine çekerek park etti. Burada araca ve üzerine benzin döken sürücü yakma tehdidinde bulundu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun süren ikna çabaları sonuçsuz kalınca, bir anlık dalgınlığından yararlandı ve sürücüye müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan K.E., sağlık kontrolleri için İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



















