Vekiller 'sür' demiş

Gülyurt’un avukatları, araçta bulunan müvekkillerinin emri yerine getirdiğini savunarak parti yöneticilerinin talimatlarını yerine getirdiğini ve araçtakilerin “bir anlamda işvereni” konumunda olduğunu söyledi.

Tanık olarak dinlenen CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, olay sırasında araçta bulunduğunu belirterek şöyle devam etti: “Polis memuru ‘hukuksuzca’ aracı durdurmak istedi. Gülyurt yavaşlamıştı ama biz yola devam etmesini istedik. Bir süre sonra tekrar durdurulduk, araçtan indik. Bir komiserle yaptığımız görüşme sonrası eskort araç verildi. Polis memurunun üzerine araç sürülmedi.”