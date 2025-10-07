Vekiller 'sür' demiş

Yeni Şafak
CHP’nin parti otobüsü şoförü Gökhan Gülyurt, Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Geçtiğimiz 23 Nisan’da Ankara’da Hipodrom Caddesi üzerinde polisin “dur” ihtarına uymayan ve 5 polis memurunun yaralanmasına sebebiyet veren CHP’nin parti otobüsü şoförü Gökhan Gülyurt, Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Gülyurt’un avukatları, araçta bulunan müvekkillerinin emri yerine getirdiğini savunarak parti yöneticilerinin talimatlarını yerine getirdiğini ve araçtakilerin “bir anlamda işvereni” konumunda olduğunu söyledi.

YOLA DEVAM ETMESİNİ İSTEDİK

Tanık olarak dinlenen CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, olay sırasında araçta bulunduğunu belirterek şöyle devam etti: “Polis memuru ‘hukuksuzca’ aracı durdurmak istedi. Gülyurt yavaşlamıştı ama biz yola devam etmesini istedik. Bir süre sonra tekrar durdurulduk, araçtan indik. Bir komiserle yaptığımız görüşme sonrası eskort araç verildi. Polis memurunun üzerine araç sürülmedi.”





