Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Uymayanın ehliyetine el konacak: Yeni trafik yasasında ağır cezalar geliyor

Uymayanın ehliyetine el konacak: Yeni trafik yasasında ağır cezalar geliyor

10:436/10/2025, lundi
Diğer
Sonraki haber
Ehliyet (Arşiv)
Ehliyet (Arşiv)

TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören ve cezaların artırılmasını içeren teklifin görüşmelerine başladı. Teklife göre, yerleşim alanlarında hız sınırını aşan sürücülerin 90 güne kadar ehliyetlerine el konacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 7 Ekim Salı günü Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasını ve trafik cezalarının artırılmasını öngören yasa teklifini görüşmeye başladı. Yeni düzenleme, hız sınırını aşan, geçiş üstünlüğünü ihlal eden veya trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ağır yaptırımlar getiriyor.


Hız sınırını aşanlara kademeli ceza


Yerleşim alanlarında hız limitini aşan sürücüler artık kademeli şekilde cezalandırılacak.


  • Hızı 46-55 km/s aralığında aşanların ehliyetleri 30 gün,
  • 56-65 km/s aralığında aşanların ehliyetleri 60 gün,
  • 66 km/s üzeri hız yapanların ehliyetleri ise 90 gün süreyle geri alınacak.

Ambulansa yol vermeyene 46 bin TL ceza


Geçiş üstünlüğü bulunan ambulans, itfaiye veya polis araçlarına yol vermeyen sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacak.

  • Bu sürücülere 46 bin TL para cezası ve 30 gün ehliyet geri alma cezası verilecek.
  • Ayrıca, geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyen diğer sürücülere de 15 bin TL ceza kesilecek.

Kırmızı ışık ihlaline psikoteknik şartı


Kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebep olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Ehliyetin iadesi, psikoteknik değerlendirme sonucuna ve sağlık kontrolünden geçmeye bağlı olacak.


Trafikte taciz ve yarışa ağır yaptırım


Yolda başka bir sürücüyü kasten taciz eden, aracından inerek saldırgan davranışlarda bulunan kişilere 180 bin TL para cezası uygulanacak. Bu kişilerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek.


Ayrıca karayollarında izinsiz yarış yapan sürücülere de 46 bin TL para cezası kesilecek, ehliyetleri 2 yıl süreyle geçici olarak iptal edilecek.


Yeni yasa teklifi, trafikte artan kural ihlalleri ve kazalar karşısında caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.




#trafik
#TBMM
#ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF kayıt yenileme 2025-2026 başladı mı, nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi ile AÖF kayıt yenileme tarihleri