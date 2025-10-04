CHP'nin TBMM boykotunu kimse ciddiye almadı

CHP’nin 1 Ekim’deki yeni yasama yılı açılışını boykot etmesi ve aynı günün akşamı Meclis’teki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı resepsiyonda verilen fotoğraf, CHP’yi karıştırdı. CHP’nin TBMM’nin açılışına katılmayarak yaptığı boykotu hiçbir partinin önemsememesi, ardından resepsiyonda Cumhur İttifakı ile diğer parti liderlerinin ve siyasilerin verdiği birlik görüntüsü, parti içindeki muhalif grupları da harekete geçirdi. Yönetimin açılış oturumuna ve resepsiyona katılmama kararı sorgulanırken, “Kendi kendimizi oyun dışına ittik” eleştirisi dikkat çekti. Meclis’in 1 Ekim’deki yeni yasama yılı açılışı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da CHP’de krize yol açtı. Erdoğan’ın liderlerle verdiği karede CHP’nin de bulunması gerektiği belirtilirken, “CHP’siz bir Türkiye görüntüsüne neden olduk” yorumu öne çıktı. Geçen yılki açılışta ise CHP’li vekillerin Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayağa kalkması parti içinde tartışmalara neden olmuştu.