Ömer Çelik: Meclis'teki diyalog dış dünyadaki kaosa milli bir cevaptır

Ömer Çelik: Meclis'teki diyalog dış dünyadaki kaosa milli bir cevaptır

3/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik meclis açılışına dikkat çekti: Kaosa verilen milli cevaptır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik meclis açılışına dikkat çekti: Kaosa verilen milli cevaptır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis'in yeni yasama yılı başlangıcı nedeniyle yapılan resepsiyonda farklı görüşlerden siyasi partilerin diyalog içinde olmasının, dış dünyadaki kaoslara verilmiş bir yanıt olduğunu söyledi.

Yeni yasama yılı açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten ayrılmadan önce parti liderleriyle bir araya gelmişti. Erdoğan görüşmeye ilişkin "Liderlerle beraber çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık" ifadelerini kullanmıştı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yüce Meclis’in açılış günü saygıdeğer siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesini, siyaset ve devlet hayatı için önemli bir birliktelik olarak değerlendirdi.


Çelik, yaptığı açıklamada, “Milli iradenin tecelli ettiği mekan olan Yüce Meclis, milletimizin yüksek iradesini temsil etmektedir. Cumhurbaşkanımızın, Meclis’teki birlikteliğe liderlik etmesi ve siyasi parti liderlerinin buna iştirak etmesi, devlet hayatımızın derinliklerinden süzülen müstesna bir demokratik bilinci ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.


"KAOSLARA MİLLİ BİR YANIT"


Farklı görüşlere rağmen siyasi partilerin Meclis’in açılış gününde diyalog içinde olmasının dış dünyadaki kaoslara da net ve milli bir yanıt olduğunu belirten Çelik, olumsuz yaklaşımların CHP yönetiminden ve sivil siyaseti zedelemek isteyen bazı çevrelerden geldiğini kaydetti. Çelik, bu tür yaklaşımların “demokrasinin varlığına” ve “siyasetin mantığına” aykırı olduğunu vurguladı.


“Meclis milletin mekanıdır, demokratik siyaset milletin emanetidir” diyen Çelik, bu değerlere katkı veren herkesin saygıdeğer olduğunu, aksine davranışların ise milletin emanetine zarar verdiğini ifade etti.




