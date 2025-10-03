CHP muhalefetsiz kamp yapacak

Terörsüz Türkiye komisyon süreci, belediyeler operasyonlar, mutlak butlan tartışması, parti içerisindeki muhalefet ve 39. Olağan Kurultay sürecinin gündemde olduğu kampta muhalif 6 ismin kampa katılmayacağı öğrenildi. Bolu’ya gelmeyecek olan vekillerden 5’i mazeretlerini Genel Merkez’e iletti. Bu isimlerin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olması dikkat çekti. İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç kampa büyük bir sürpriz olmazsa katılmayacak. İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi hasta olduğunu gerekçe göstererek kampta olmayacak. Gaziantep Milletvekilli Hasan Öztürkmen ise seçim bölgesindeki programlar ve özel işlerinden ötürü kampa katılmayacak. Yurt dışında bulunan İzmir Milletvekili Mahir Polat da kampta yer almayacak diğer isim.