Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
CHP muhalefetsiz kamp yapacak

CHP muhalefetsiz kamp yapacak

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:003/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gamze Akkuş İlgezdi, Oğuz Kaan Salıcı.
Gamze Akkuş İlgezdi, Oğuz Kaan Salıcı.

CHP, Parti Grubu’nu hafta sonu Abant’ta kampa alıyor.

Terörsüz Türkiye komisyon süreci, belediyeler operasyonlar, mutlak butlan tartışması, parti içerisindeki muhalefet ve 39. Olağan Kurultay sürecinin gündemde olduğu kampta muhalif 6 ismin kampa katılmayacağı öğrenildi. Bolu’ya gelmeyecek olan vekillerden 5’i mazeretlerini Genel Merkez’e iletti. Bu isimlerin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olması dikkat çekti. İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç kampa büyük bir sürpriz olmazsa katılmayacak. İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi hasta olduğunu gerekçe göstererek kampta olmayacak. Gaziantep Milletvekilli Hasan Öztürkmen ise seçim bölgesindeki programlar ve özel işlerinden ötürü kampa katılmayacak. Yurt dışında bulunan İzmir Milletvekili Mahir Polat da kampta yer almayacak diğer isim.

PARTİ İÇİ MUHALEFET KONUŞULACAK

Kampta, yeni yasama yılında gerçekleştirilecek planlar, teklifler, izlenecek rota, plan bütçe görüşmelerindeki tutuma ilişkin vizyon çizilecek. TBMM’de CHP’nin de yer aldığı Terörsüz Türkiye komisyon süreci gündeme gelecek. CHP’li belediyelere yapılan operasyonlar ve mitingler ele alınacak. Partinin anketlerdeki yansıması konuşulacak. Şaibeli kurultay davası ve partiye atanma ihtimali bulunan kayyum ve mutlak butlan tartışması vekillerin değerlendirmesine sunulacak. CHP içerisindeki parti içerisindeki muhalefet gündeme gelecek ve son olarak kasımda toplanması öngörülen 39. Olağan Kurultay süreci ile delegeler konuşulacak.



#CHP
#siyaset
#politika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Allah’ın gölgesinde gölgelenen yedi sınıf