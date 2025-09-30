Muhaliflerin vaadi adliyesiz CHP

Kasım ayında toplanması üzerinde durulan CHP 39. Olağan Kurultayı’na ilişkin potansiyel adaylar da şimdiden hesap yapıyor. Aday olup olmayacağı ekim ayında görülecek ‘mutlak butlan’ davasına bağlı olan eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ilçe ve il kongrelerinde büyük bir çalışma yapmayacak. Bu doğrultuda aday olmak isteyen de engellenmeyecek. CHP’de, Genel Merkez’e muhalif isimlerin de seçimleri kazandığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu ekibinin bütün il ve ilçelerde özel bir planlaması bulunmuyor. Büyük kongre için tek tek uğraşmanın zaman kaybı olduğunu değerlendiren Kılıçdaroğlu ekibi, kongre delegeleri ile temas kuracak. Yaklaşık bin 300 delegesi bulunan CHP’de milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları ve PM üyeleri doğal delege statüsünde.