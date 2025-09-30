Muhaliflerin vaadi adliyesiz CHP

CHP’nin kasım ayında yapılacak 39. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel’in karşısına çıkması beklenen adayların stratejisi belli oldu. Adaylığı ‘mutlak butlan’ davasına bağlı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin bin 300 kurultay delegesine vaadinin “Parti mahkeme koridorlarına düştü. Size en büyük vaadimiz adliyelerden uzak bir CHP” olacağı belirtiliyor.
22. Olağanüstü Kurultay’ı tek aday olarak atlatan CHP Genel Başkan Özgür Özel’e karşı kasım ayında aday çıkması bekleniyor. Bu çerçevede adı öne çıkan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın delegelere dönük tabanda değil tavanda ikna planı üzerinde durduğu öğrenildi.
DELEGELERLE TEMAS KURACAK
Kasım ayında toplanması üzerinde durulan CHP 39. Olağan Kurultayı’na ilişkin potansiyel adaylar da şimdiden hesap yapıyor. Aday olup olmayacağı ekim ayında görülecek ‘mutlak butlan’ davasına bağlı olan eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ilçe ve il kongrelerinde büyük bir çalışma yapmayacak. Bu doğrultuda aday olmak isteyen de engellenmeyecek. CHP’de, Genel Merkez’e muhalif isimlerin de seçimleri kazandığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu ekibinin bütün il ve ilçelerde özel bir planlaması bulunmuyor. Büyük kongre için tek tek uğraşmanın zaman kaybı olduğunu değerlendiren Kılıçdaroğlu ekibi, kongre delegeleri ile temas kuracak. Yaklaşık bin 300 delegesi bulunan CHP’de milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları ve PM üyeleri doğal delege statüsünde.
SALICI DA AYNI DÜŞÜNCEDE
Kılıçdaroğlu ekibinin stratejisinin, “CHP mahkeme koridorlarına düştü. Bizim dönemimizde böyle bir durum yoktu. Size en büyük vaadimiz adliyelerden uzak bir CHP” taktiği üzerine kuracağı kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması durumunda aday olması beklenen Oğuz Kaan Salıcı’nın da aynı taktiği uygulaması bekleniyor. Bazı illerde kendisine yakın isimlerin il başkanı olmasını isteyen Salıcı, 81 il üzerinden tek tek plan yapmıyor. Salıcı’da kongre delegeleri üzerinden plan yapacak.