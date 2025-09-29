CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Ağzınızdan dökülenler çamur değil lağım olmuş

CHP’deki gerilim, Özgür Çelik’in İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınması ve yerine Tekin’in atanmasıyla başladı. Bu kriz, partiden ihraçlarla derinleşti.





Tekin ve Yarkadaş partiden ihraç edildi





Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ın da aralarında bulunduğu 6 isim, disiplin kararıyla CHP’den atıldı. Taraflar arasındaki gerilim karşılıklı suçlamalara dönüştü.









Başarır’dan sert çıkış: “Hainlere sesleniyorum”





Tekin ve Yarkadaş ihraç kararlarına tepki gösterirken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, iki ismi hedef aldı. Adapazarı’nda yaptığı konuşmayı sosyal medyadan paylaşan Başarır, “Partimize darbe yapmak isteyen dahili ve harici hainlere sesleniyorum: Biz; Bandırma Vapuru'na binen Mustafa Kemal Atatürk'ün, Sevr'i yırtıp Lozan'ı imzalayan İsmet İnönü'nün, Milliyetçiliği Beşparmak Dağları'na yazan Bülent Ecevit'in partisiyiz! Biz halkız, biz milletiz! Ne saray saltanatı, ne emperyal oyunlar bizi korkutamaz! Dimdik ayaktayız! Biz korkmuyoruz!” sözleriyle partinin emekçi isimlerini hedef aldı.









Tekin’den sert karşılık: “Ali Mahir, çok zıpladın; haddini aştın”





Başarır’ın açıklamalarına sosyal medyadan yanıt veren Tekin, “Ali Mahir, çok zıpladın; haddini aştın — sen Bandırma Vapuru'na değil, Aziz İhsan Aktaşların ve itirafçıların kayığına binmeye layıksın; şimdi anladığın dilden konuşma sırası bizde…” ifadelerini kullandı.





Tekin, yandaş medya ve partili fondaşlara da tepki gösterdi: “Günlerdir kirli medyanız ve trollerinizle saldırıyorsunuz. Savaş meydanlarında kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunmak için susmayı tercih ettik. İftiralarınıza, alçakça hakaretlerinize rağmen sükûnetimizi koruduk. Ama siz saldırmaya, çamur atmaya, iftira üretmeye devam ettiniz. O zaman hodri meydan! El mi yaman, bey mi?”









Tekin, Başarır’a yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: “Hadi ailenizden terbiye ve töre öğrenmediniz, Cumhuriyet Halk Partisi terbiyesini de mi hiç duymadınız? 'Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim' derler… Sizinkiler: itirafçılar, iftiracılar, karanlık odaklar. O yüzden ağzınızdan dökülenler çamur değil, lağım olmuş! Biz susunca sustuğumuzu sandınız. Ama unutmayın: CHP terbiyesi susmak değil, yeri geldiğinde dimdik konuşmaktır.”









Yarkadaş’tan Başarır’a tepki





CHP’den ihraç edilen Barış Yarkadaş da, yolsuzluk çetesini kalkan yapan Başarır’ı hedef aldı:





“AZİZ İHSAN AKTAŞ'ın, ERTAN YILDIZ'ın, ADEM SOYTEKİN'in ve bilumum itirafçının arkadaşları kongrelerde yine tek kale maç yapıyor; akıllarınca rol kesiyor; zıpladıkça zıplıyorlar… Aslında size cevap vermeye bile değmez Aziz İhsan'ın arkadaşları… Sizin muhatabınız Aziz İhsan ve onun ithamlarıdır… Cevap vermek yerine hedef şaşırtmaya çalışıyor ve avazınız çıktığı kadar bağırıyorsunuz. Neden mi? Nedeni çok basit! Çünkü SUÇLULARIN TELAŞI içindesiniz! Çok bağırarak suçlarınızın üstünü örtebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Allah kimseyi Aziz İhsan'ın suçlarına ortak olacak hale düşürmesin… Allah kimseyi Adem Soytekin'e cevap veremeyecek hale getirmesin… Allah kimseyi sizin düştüğünüz çukura düşürmesin… Tek bir gece bile huzur içinde uyuyamıyorsunuz. Tek bir gününüz bile neşe içinde geçmiyor. 'Acaba nerede ne patlayacak?' diye korkuyla yaşıyorsunuz. Çünkü suçlarınızı en iyi siz biliyorsunuz! 102 yıllık çınarımızın yapraklarını sararttınız. O çınara pisliklerinizi bulaştırdınız. Şimdi pisliklerinizi örtmek için bağırıyor çağırıyor, çırpındıkça çırpınıyorsunuz. Bu neyin telaşı? Bu neyin korkusu? Bağırtın daha çok bağırın… Bataklığa gömülürken elini havaya kaldırıp feryat edenlere benziyorsunuz. Sizi acıyarak ve iğrenerek izliyoruz.”









Yandaş medyaya ateş püskürdü





Tekin, yandaş medya kanallarına da tepki gösterdi:





“Now TV, Halk TV, Sözcü TV… Günlerdir size ulaşmaya, söz hakkımızı kullanmak için çağrıda bulunuyoruz. Ama kapılar kapalı, telefonlar sessiz… Sahi, hangi güç sizin bize söz hakkı vermenizi engelliyor? Kimden korkuyorsunuz?”







