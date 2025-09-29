Yeni Şafak
Özgür Özel'e yumruklu saldırı davasında karar

Özgür Özel'e yumruklu saldırı davasında karar

11:1029/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Selçuk Tengioğlu’nun 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Selçuk Tengioğlu’nun 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'na 12 ay hapis cezası verildi.

CHP lideri Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Kararla birlikte Selçuk Tengioğlu’nun tahliyesine hükmedildi.




Özgür Özel'e yumruklu saldırı davasında karar


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yumruklu saldırıya ilişkin davada karar belli oldu.


Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında Selçuk Tengioğlu’nun yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan Tengioğlu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


4,5 Yıla kadar hapis istenmişti


Hazırlanan iddianamede, Tengioğlu hakkında “kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle kasten yaralama” suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.


Mahkeme kararını verdi


Bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Selçuk Tengioğlu, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca hükümle birlikte Tengioğlu’nun tahliyesine de karar verdi.



