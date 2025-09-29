Yeni Şafak
Antalya’daki rüşvet çarkı Muharrem İnce’ye uzandı

Burak Doğan
04:0029/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması, yeni ifadelerle giderek genişliyor. Belediyede 25 yıl çalışan eski başkan yardımcısı Tuncay Sarıhan, rüşvet çarkının nasıl işlediğini tek tek anlattı. Sarıhan’ın ifadesindeki en dikkat çekici kısım ise, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin oldu. İddiasına göre, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kendisini çağırarak CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye yardım yapılacağını, bu nedenle belediye ile işi olan müteahhitlerden 200 bin TL toplamasını istedi. Parayı toplayan Sarıhan, Böcek’in makamına götürdüğünü, burada genç bir kişiyle karşılaştığını, sonradan bunun Muharrem İnce’nin oğlu Salih Arda İnce olduğunu öğrendiğini anlattı. Parayı dosya çantasıyla Salih Arda İnce’ye verdiğini, onun da yanında bulunan sırt çantasına koyduğunu ifade etti. Sarıhan, bu olayın kendisine özellikle gösterildiğini, Böcek’in gözleriyle görmesini istediğini düşündüğünü söyledi. Ayrıca, bu paranın gerçekten seçim yardımı mı yoksa başka bir siyasi vaat karşılığı mı olduğunu bilmediğini, fakat kesinlikle müteahhitlerden toplanan para olduğunu vurguladı.


