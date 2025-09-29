Özel’in hemşehrileri aynı düşünmüyor

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Soma Belediye Başkanı CHP’li Sercan Okur, kapalı durumdaki Soma B termik santralin iş imkanı açısından Soma’yı felakete sürüklediğini belirtti.
Kontok kapatmak zorunda kaldılar
Soma’daki B Termik Santrali’nin üç aydır kapalı olduğunu ifade eden Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ilçede hayatın felç olduğunu söyledi. Bakıroğlu, santral çalışmadığı için 350 kamyon kontak kapatmak zorunda kaldığını, maden ocaklarında milyonlarca ton kömür stoklandığını ve işçiler maaşlarını alamaz hale geldiğini hatırlattı. Soma Belediye Başkanı CHP’li Sercan Okur da açıklama yaptı. Okur, “Santral açılmadığı takdirde sadece işçiler değil, tüm Soma halkı bu kış büyük bir mağduriyet yaşayacak” açıklamasında bulundu.
Vekil istiyor genel başkan istemiyor
Bakırlıoğlu’nun “Santral açılsın” çağrısından 2 gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla’da “Toprağımızı Vermiyoruz” mitinginde kürsüye çıktı. Burada yaptığı konuşmada, “Santrallere ve vahşi madenciliğe karşıyız. Zeytin kazanacak, doğa kazanacak” dedi. Soma’da işçinin işine dönmesi için santral açılsın diyen milletvekili ve belediye başkanıyla, Muğla’da santrallere karşı miting düzenleyen genel başkanın farklı söylemi partide tartışma konusu oluşturdu.