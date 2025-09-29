Özel’in hemşehrileri aynı düşünmüyor

Soma’daki B Termik Santrali’nin üç aydır kapalı olduğunu ifade eden Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ilçede hayatın felç olduğunu söyledi. Bakıroğlu, santral çalışmadığı için 350 kamyon kontak kapatmak zorunda kaldığını, maden ocaklarında milyonlarca ton kömür stoklandığını ve işçiler maaşlarını alamaz hale geldiğini hatırlattı. Soma Belediye Başkanı CHP’li Sercan Okur da açıklama yaptı. Okur, “Santral açılmadığı takdirde sadece işçiler değil, tüm Soma halkı bu kış büyük bir mağduriyet yaşayacak” açıklamasında bulundu.