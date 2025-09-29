Yeni Şafak
Özel’in hemşehrileri aynı düşünmüyor

Haber Merkezi
17:2629/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Özgür Özel - Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu - Sercan Okur
CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Soma Belediye Başkanı CHP’li Sercan Okur, kapalı durumdaki Soma B termik santralin iş imkanı açısından Soma’yı felakete sürüklediğini belirtti.

Bakıroğlu, santralin derhal kamulaştırılıp açılmasını istedi. Ancak bu açıklamadan yalnızca iki gün sonra CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
, Muğla’da “Santrallere karşıyız, toprağımızı vermeyeceğiz” mitingi düzenledi. İki isimden yapılan farklı açıklama partide tepkiye neden oldu.

Kontok kapatmak zorunda kaldılar


Soma’daki B Termik Santrali’nin üç aydır kapalı olduğunu ifade eden Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ilçede hayatın felç olduğunu söyledi. Bakıroğlu, santral çalışmadığı için 350 kamyon kontak kapatmak zorunda kaldığını, maden ocaklarında milyonlarca ton kömür stoklandığını ve işçiler maaşlarını alamaz hale geldiğini hatırlattı. Soma Belediye Başkanı CHP’li Sercan Okur da açıklama yaptı. Okur, “Santral açılmadığı takdirde sadece işçiler değil, tüm Soma halkı bu kış büyük bir mağduriyet yaşayacak” açıklamasında bulundu.


Vekil istiyor genel başkan istemiyor


Bakırlıoğlu’nun “Santral açılsın” çağrısından 2 gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla’da “Toprağımızı Vermiyoruz” mitinginde kürsüye çıktı. Burada yaptığı konuşmada, “Santrallere ve vahşi madenciliğe karşıyız. Zeytin kazanacak, doğa kazanacak” dedi. Soma’da işçinin işine dönmesi için santral açılsın diyen milletvekili ve belediye başkanıyla, Muğla’da santrallere karşı miting düzenleyen genel başkanın farklı söylemi partide tartışma konusu oluşturdu.





