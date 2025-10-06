Yeni Şafak
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi başlıyor

Lokman Özdemir
10:046/10/2025, Pazartesi
TBMM, yeni yasama yılına yoğun bir gündemle giriyor. Meclis’in bu haftaki öncelikleri arasında 'Terörsüz Türkiye' hedefi, trafik yasasında yapılacak değişiklikler ve ekonomiye yönelik yeni düzenlemeler yer alıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
, 1 Ekim’de başlayan 28. Dönem 4. Yasama Yılı’nda yeni haftaya yoğun bir gündemle giriyor. Meclis’te bu hafta
"Terörsüz Türkiye"
süreci, trafik yasasında köklü değişiklikler ve ekonomiye yönelik kritik sunumlar öne çıkacak.

Trafik cezalarında artış


36 maddeden oluşan Karayolları Trafik Kanunu teklifinin görüşmeleri, 7 Ekim Salı günü Genel Kurul’da başlayacak. Teklif, yol güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik cezaları önemli ölçüde artırıyor. Buna göre, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 40 bin TL’ye, sahte plaka kullanımının cezası ise 140 bin TL’ye çıkarılacak.


Merkez Bankası Başkanı Karahan Meclis’te


Aynı gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı
Fatih Karahan
, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine kapsamlı bir sunum yapacak. Karahan’ın, faiz kararları, enflasyonla mücadele stratejisi ve küresel ekonomik riskler üzerine değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde kritik durak


Haftanın bir diğer başlığı ise "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Çarşamba günü 14. toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda kadın ve gençlik platformlarının temsilcileri dinlenecek.


  • Komisyon, ekim ayı sonunda sivil toplum ve dernek görüşmelerini tamamladıktan sonra, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılımıyla sürecin son aşamasına geçecek. Bu toplantıların ardından, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yasal düzenleme taslağının hazırlanması bekleniyor.


