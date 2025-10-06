TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi başlıyor

TBMM, yeni yasama yılına yoğun bir gündemle giriyor. Meclis’in bu haftaki öncelikleri arasında 'Terörsüz Türkiye' hedefi, trafik yasasında yapılacak değişiklikler ve ekonomiye yönelik yeni düzenlemeler yer alıyor.
Trafik cezalarında artış
36 maddeden oluşan Karayolları Trafik Kanunu teklifinin görüşmeleri, 7 Ekim Salı günü Genel Kurul’da başlayacak. Teklif, yol güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik cezaları önemli ölçüde artırıyor. Buna göre, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 40 bin TL’ye, sahte plaka kullanımının cezası ise 140 bin TL’ye çıkarılacak.
Merkez Bankası Başkanı Karahan Meclis’te
‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde kritik durak
Haftanın bir diğer başlığı ise "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Çarşamba günü 14. toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda kadın ve gençlik platformlarının temsilcileri dinlenecek.
- Komisyon, ekim ayı sonunda sivil toplum ve dernek görüşmelerini tamamladıktan sonra, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılımıyla sürecin son aşamasına geçecek. Bu toplantıların ardından, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yasal düzenleme taslağının hazırlanması bekleniyor.