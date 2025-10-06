Yeni Şafak
Mansur Yavaş'ın fotoğrafının olduğu boş bidonlar Meclis'te

14:056/10/2025, Pazartesi
Mansur Yavaş'ın fotoğraflarının olduğu boş bidonlar
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gökçek, toplantı salonuna Mansur Yavaş'ın fotoğraflarının olduğu boş bidonlar koydu.

AK Parti Ankara Milletvekili
Osman Gökçek
, yine dikkat çeken bir toplantıya imza attı.

Osman Gökçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Gökçek açıklamasında, Polatlı ilçesinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan İvedik-Temelli-Polatlı İçme Suyu İletim Hattı Projesi’nde usulsüzlük, sahte belge kullanımı ve kamu zararı yapıldığını söyledi.

Mansur Yavaş'ın fotoğrafları bidonlarda

Gökçek, Meclis'te basın toplantısı düzenlediği salona Mansur Yavaş'ın fotoğraflarının yer aldığı boş bidonlarla geldi.

Gökçek'in boş bidonlarla yaptığı toplantı oldukça ilgi çekerken, bazı usulsüzlüklerden de bahsettiği görüldü.

Ankara'daki su kesintilerine tepki

Ankara'da su kesintisinden etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşlar ise su ihtiyacını bölgedeki çeşmelerden karşılamaya çalışıyor.

Ellerinde damacana, bidonlar ve kaplarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.

Meclis'e su bidonlarıyla gelen Osman Gökçek, vatandaşların yaşadığı bitmek bilmeyen su krizi ve kuyruklarına da gönderme yaptı.


