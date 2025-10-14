Yeni Şafak
Türk sürücüye Gazze'de 'ehliyet' kolaylığı

Uğur Duyan
14/10/2025, الثلاثاء
G: 14/10/2025, الثلاثاء
Türkiye ve Filistin'de ulusal sürücü belgesine (ehliyet) sahip olan kişilerin bu belgeleri iki ülkede de geçerli olacak.

Gazze'de yeniden yapılanma faaliyetlerine katkı sunacak olan Türkiye, geçmiş dönemde Filistin'le imzalanan uluslararası sözleşmeleri daha etkin kullanacak.

Mayıs 2024'te Meclis'ten geçen anlaşmaya göre; Türkiye ve Filistin'de ulusal sürücü belgesine (ehliyet) sahip olan kişilerin bu belgeleri iki ülkede de geçerli olacak. Türk sürücülerin ehliyetlerinin, Filistin'de de geçerli sayılması, Türkiye'nin Gazze'deki lojistik ve nakliye çalışmaların daha etkin görev üstlenmesinin de önünü açacak. Türkiye'deki nakliye ve lojistik firmaları bünyelerindeki sürücülerin ehliyetleri Gazze'de de geçerli olacağı için Türk sürücüleri, Uluslararası Sürücü Belgesi çıkarmadan Gazze'de hizmet verebilecek.

İKİ ÜLKEDE DE GEÇERLİ

Normal şartlarda TIR ve ülkelerarası uzun yol şoförleri ya da başka bir ülkede araç kullanmak isteyenler için 1 yıl süreli Uluslararası Sürücü Belgesi (International Driving Permit-IDP) çıkarılıyor. Belgeyi düzenleme yetkisi Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nda. Uluslararası Karayolu Trafiği Sözleşmesi'ne göre de kurum kısıtlı sayıda sürücüye bu belgeyi veriyor. Türkiye ile Filistin arasında imzalanan bu anlaşmayla, taraf ülkelerin sürücülerine verdiği ehliyet belgeleri iki ülke arasında geçerli olacak.



