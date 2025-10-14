Türk sürücüye Gazze'de 'ehliyet' kolaylığı

Mayıs 2024'te Meclis'ten geçen anlaşmaya göre; Türkiye ve Filistin'de ulusal sürücü belgesine (ehliyet) sahip olan kişilerin bu belgeleri iki ülkede de geçerli olacak. Türk sürücülerin ehliyetlerinin, Filistin'de de geçerli sayılması, Türkiye'nin Gazze'deki lojistik ve nakliye çalışmaların daha etkin görev üstlenmesinin de önünü açacak. Türkiye'deki nakliye ve lojistik firmaları bünyelerindeki sürücülerin ehliyetleri Gazze'de de geçerli olacağı için Türk sürücüleri, Uluslararası Sürücü Belgesi çıkarmadan Gazze'de hizmet verebilecek.