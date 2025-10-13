Yüksek faiz yatırım ve üretimi baskılıyor

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Türkiye ekonomisinde 2,5 yıldır uygulanan yüksek faiz politikasının reel sektör üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirtti. Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi açılış töreninin ardından gazetecilere konuşan Polat, artan finansman maliyetlerinin üretimi yavaşlattığını, ihracatçıların ise uluslararası pazarlarda rekabet gücünü kaybetmeye başladığını söyledi. Polat, "Yüksek faiz ve enflasyon sarmalı, sanayiden yatırımlara kadar tüm üretim zincirini baskılıyor. Üretim maliyetleri kontrol altına alınmazsa sürdürülebilir büyüme zorlaşır" dedi.

SERAMİK SEKTÖRÜ ALARM HALİNDE

Özellikle sanayi üretiminde maliyet artışlarının belirginleştiğini vurgulayan Polat, seramik sektörünün bu durumdan en fazla etkilenen alanlardan biri olduğuna dikkat çekti. Polat, "Ege Seramik olarak 30 yıldır üretimimizin yüzde 25’ini ABD’ye satıyoruz. Ancak son dönemdeki maliyet artışları ve finansman yükleri nedeniyle rekabet gücümüz zayıfladı. Küresel pazarda fiyat tutturmakta zorlanıyoruz. Üretim maliyetlerindeki artış yalnız firmaları değil, tüm değer zincirini etkiledi. Faiz oranlarının bu kadar yüksek seyretmesi, reel sektörün büyüme potansiyelini sınırlıyor. Uzun vadede üretim kapasitemizin daralması riskiyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ DERİNLEŞTİ

Yüksek enflasyonun hane halkı üzerindeki etkisine de değinen Polat, "Artık orta ve üst gelir grupları bile alım gücü açısından zorlanıyor. Bu tablo, gelir dağılımındaki adaletsizliği derinleştiriyor, iç talebi baskılıyor. Ekonomide dengelenme süreci, üretim ve istihdam tarafında yavaşlamaya neden oluyor" diye konuştu.

ENERJİ VE SU ÖNCELİKLİ

Ekonomideki zorluklara rağmen enerji ve su alanındaki yatırımların Türkiye’nin geleceği için öncelikli olduğunun altını çizen Polat, "Birleşmiş Milletler’in 2040’a kadar Türkiye’nin su fakiri olabileceği uyarılarını dikkate alıyoruz. Bu kapsamda denizden ve havadan su elde etme teknolojileri üzerine çalışıyoruz. Mevcut üretim makinelerinin performans analizleriyle yeni teknolojik adımların temelini atıyoruz" dedi.

Uygun Konuta erişim kolaylaştırılmalı

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da değerlendirmede bulunan Polat, "Ekonomik denge yalnızca finansal değil, toplumsal bir istikrarla sağlanabilir. Düşük gelirli vatandaşların uygun konutlara erişimini kolaylaştırmak, kadın ve gençlere yönelik istihdam ve eğitim projelerini güçlendirmek, sosyal dayanışmayı artıracaktır. Türkiye’nin ekonomik direnci, bu bütüncül yaklaşımla güçlenir" açıklamasını yaptı.



