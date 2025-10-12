Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. İşte 12 Ekim 2025 Pazar günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 12 Ekim 2025 Pazar itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52.15 TL
Motorin litre fiyatı: 53.23 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 51.98 TL
Motorin litre fiyatı: 53.09 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
ANKARA AKARYAKIT FYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52.99 TL
Motorin litre fiyatı: 54.25 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 53.32 TL
Motorin litre fiyatı: 54.57 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL