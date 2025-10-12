Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 12 Ekim 2025 Pazar itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?