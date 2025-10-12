Üsküdar'da Yarısı Bizden ile alan bazlı örnek dönüşüm: Özevim Sitesi yeniden doğdu

"Ne ödüyorsan yarısını devlet ödüyor zaten. Buna insan nasıl olumsuz bakar? Yani ben babama ya da bir yakınıma desem ki ‘ben bir ev yapıyorum yarısını sen verir misin?’ Mümkün değil. Ama burada devlet seni teşvik ediyor, seni düşünüyor. Hem o büyük deprem olunca bütün binalar yıkılıp da TOKİ binalarının sağlam kaldığını görünce o zaman ‘biz hakikaten doğru karar vermişiz’ dedik. Hiç 5 kuruş para ödemeden evimiz yapıldı girdik içeri anahtarı aldık. Bizi zorlamayacak bir meblağ çıktı ortaya. Yarısı Bizden olmasından dolayı tabi daha da düştü. Şu an mesela 30- 40 bin liraya normal dairenin kirası. Ama ben şimdi 10 bin liraya kendi evimi kira gibi ödüyorum."