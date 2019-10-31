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POLİTİKA

ABD’nin aynası tarihi: Öldürmeyi çok iyi biliyorlar

Tehditlerle Barış Pınarı Harekatı’na engel olamayan ve son olarak sözde Ermeni soykırımı iddialarını devreye sokan ABD’nin kısa tarihi insanlığa karşı işlenmiş sayısız suçla dolu. 70 milyon Kızılderili’yi katlederek vatanlarına çöken ABD, torunlarına halen ikinci sınıf insan muamelesi yaptığı 15 milyon Afrikalıyı köleleştirdi. Atom bombası ile Japonya’da 350 bin kişiyi öldüren ABD’nin sicili Vietnam’dan Irak’a Afganistan’dan Şili’ye katliamlarla dolu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Amerikan askerlerinin Irak işgali sırasında işkence yaptığı Iraklı
Amerikan askerlerinin Irak işgali sırasında işkence yaptığı Iraklı

Tarihi tarihçilere bırakmak yerine siyasete ve çıkarlarına karıştıran ABD’nin ayak bastığı her coğrafya büyük trajediler yaşıyor. Vietnam, Japonya, Kore, Küba, Panama, Guatemala, Nikaragua, Meksika, Filipinler, Afganistan, Irak, İran ve son olarak Suriye’de ABD’nin kanlı ayaklarının izini görmek mümkün. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nın hazırladığı rapora göre, ABD’nin doğrudan ya da dolaylı yoldan yaptığı müdahaleler, darbeler ve savaşlarla dünyanın dört bir yanında sayıları milyonları aşan masum insanı ölümüne sebep olduğu insanlık suçları şöyle:

HİTLER’DEN BETERLER

Amerika kıtasının keşfedildiği süreçte 70 milyon Kızılderili kendi topraklarında katledildi. ABD bu katliamlar üzerine kuruldu. 16. yüzyılla 19. yüzyılın ortalarına kadar toplam 15 milyon Afrikalı köleleştirilerek Amerika kıtasına getirildi. 35 milyon Afrikalı işkence ve kötü muamele sonucunda hayatını kaybetti.

NÜKLEER, ZEHİRLİ GAZ

ABD, 1945 yılında Japonya’ya iki atom bombası atarak 350 bin kişinin ölmesine ve binlerce insanın da sakat kalmasına neden oldu. 1945 yılında, Almanya’nın Dresden kentine 3 gün süreyle havadan bomba yağdıran ABD, çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu 200 bin kişiyi öldürdü. Amerikan savaş uçakları tarafından üç yıl boyunca bombalanan Kuzey Kore’de 4 milyona yakın insan öldü. 1950 yılında Guatemela’da CIA, destekli darbe sırasında 200 bin sivil öldürüldü. 1955 yılında Endonezya, Laos, Kamboçya’da çok sayıda CIA operasyonu düzenlendi. 1950-1959 yılları arasında Küba’da 60 bin kişi ABD destekli Batista birliklerince katledildi. ABD, Vietnam Savaşı boyunca 3 milyon sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Vietnam savaşında Amerika sivil halk üzerinde zehirli portakal gazı kullanarak soykırım yaptı.

KATLİAM İÇİN BAHANESİ ÇOK

ABD, 1991 yılında Birinci Körfez Savaşı olarak adlandırılan savaşta Irak’ı işgal ederken çok sayıda katliama da imza attı. ABD, Kuveyt’in işgali üzerine Irak’a 6 haftada 85 bin ton bomba attı. Ürdün Kızılay’ına göre savaşta 113 bin sivil Iraklı öldü. 1991’den 1998’e kadar, kötü beslenme ve hastalık nedeniyle yarısından fazlası çocuk olan 1 milyonun üzerinden Iraklı hayatını kaybetti. ABD, Sudan’da bir silah fabrikasını bombaladığını açıkladı. Ancak sonra fabrikanın sadece aspirin ürettiği ortaya çıktı.

11 Eylül 2001 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi, Pentagon ve Beyaz Saray’ı hedef alan saldırılardan sonra Amerika, Afganistan’ı işgal etti. 2001 yılında El Kaide’nin saldırısına karşılık olarak Amerika, bu işgal sırasında Afganistan’da 150 bin sivilin ölmesine neden oldu. 2003 yılında kimyasal silah iddialarını gerekçe göstererek Irak’ı işgal eden ABD bir milyondan fazla Iraklıyı katletti. ABD’nin saldırıları sonucu 4.7 milyon Iraklı evini terk etti. ABD bu katliamlarına “Irak’ı Özgürleştirme Operasyonu” adını verdi.

ÖLDÜREMEDİĞİNİ SÜRÜNDÜRÜYOR

ABD, Orta Doğu politikası kapsamında Suriye ve Irak için silahlandırdığı PKK-PYD ve DAEŞ terör örgütlerini kullanarak bölgede yüzbinlerce insanın ölmesine ve 5 milyonu geçen Suriyelinin evlerini terk etmesine neden oldu.

İSRAİL ZULMÜNE DESTEK OLDU

ABD’nin yardım sağladığı ve silahlandırdığı İsrail hükümeti, yüz binlerce Filistinliyi öldürdü. İsrail, ABD desteğiyle Filistinlilerin üzerine korkunç bir ırk ayrımı ve yerleşim rejimi dayatmaya devam ediyor.

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