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Açık mutfak alevleri yaydı

Açık mutfak alevleri yaydı

04:0025/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Grand Kartal Otel
Grand Kartal Otel

NAZİFE BARDAK

Grand Kartal Otel’deki yangının çıkış nedeni hâlâ netlik kazanmadı. Yangının mutfak-restoran bölümünde başladığı belirlendi, ancak çıkış nedeni olarak 4 ihtimal üzerinde duruluyor. Mutfakta tüp kullanılması, bacanın tıkalı olması, kahvaltı hazırlığı esnasında kızgın yağın alev alması ya da yoğunluktan dolayı elektrik tesisatına fazla yüklenilmiş olabileceği ihtimaller arasında. Baca temizliğinin en son ne zaman yapıldığı da araştırılıyor. Mutfak bölümünde alevlerin dışarı çıkmasına mani olacak duvar ya da kapı da yoktu. Açık mutfak, yangının alanı sarıp alevlerin hızla diğer katlara ulaşmasına neden oldu. Yangın merdiveni de baca görevi gördü. Yangının kesin çıkış sebebi, kamera kayıtları ve olay yeri incelemesinin ardından netleşecek.


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