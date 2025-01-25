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Belediye bildirseydi otel kapatılırdı

Belediye bildirseydi otel kapatılırdı

04:0025/01/2025, Saturday
G: 25/01/2025, Saturday
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Yangın Yeterlilik Belgesi verme yetkisinin sadece itfaiyelerde olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kartalkaya'daki bütün işletmeler belgeyi Bolu Belediyesi'nden almış. Belediye eksikleri İl Özel İdare'ye bildirilseydi, bu işletme kapatılırdı” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 78 kişiye mezar olan otelin yangına karşı yeterli olmadığı yönünde rapor hazırlayan Bolu Belediyesi’ni eleştirerek, “Bu eksikler İl Özel İdare'ye bildirilseydi zaten işletme kapatılacaktı” dedi. Bakan Ersoy CNN TÜRK televizyonunda soruları cevapladı. Yeni iş yeri açmak için gerekli olan yangın yeterlilik belgesini verme yetkisinin sadece itfaiyelerde olduğunu vurgulayan Ersoy, “Kartalkaya'da yangın yeterlilik belgesi verme yetkisi Bolu Belediyesi’nde. Buradaki tüm işletmeler belgeyi Bolu itfaiyesinden almış” ifadelerini kullandı. Ersoy şunları kaydetti: "Bolu Belediyesi itfaiyesi raporunda 8 ana kusur çıkmış. Böyle bir eksiklik çıktıktan sonra başvuruyu geri çekme gibi bir şey olamaz. İtfaiyenin, İl Özel İdaresi ve İl Turizm Müdürlüğü'ne durumu bildirmesi gerekir. Bu konu İl Özel İdare'ye bildirilseydi, ihbar edilseydi. Zaten bu işletme kapatılacaktı."


#Bolu
#yangın
#otel

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