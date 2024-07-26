Adalet Bakanlığı'ndan 'vatandaşın evi haczedilerek tüm eşyaları satışa çıkarıldı' iddialarına yalanlama

Bir takım basın yayın organları tarafından İzmir Dikili İcra Dairesi 'nin bir vatandaşın evindeki tüm eşyaları haczederek satışa çıkardığı iddiaları gündeme getirilmişti.





"Gerçeği yansıtmıyor"





Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan basın açıklaması yapıldı. Açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "Söz konusu işlem satışa konu edilerek tahliyesine karar verilen taşınmazda bulunan borçluya ait eşyaların yedieminden teslim alınmaması nedeni ile taşınmazdan tahliyesine ilişkindir " denildi.





Açıklamada şöyle denildi;





Bazı basın yayın organlarında yer alan, bir vatandaşın evindeki tüm eşyaların Dikili İcra Dairesi tarafından haczedilerek satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili olarak basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.





İcra Müdürlüğünce yapılan işlem, borçlunun borcundan dolayı haciz işlemi olmayıp, satışa konu edilerek tahliyesine karar verilen taşınmazda bulunan borçluya ait eşyaların yedieminden teslim alınmaması nedeni ile taşınmazdan tahliyesine ilişkindir.





Kaldı ki haberlerde bahsedilen eşyalar, İcra ve İflas Kanunu’nun 82. maddesi kapsamında haczedilemeyecek mallardandır. Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyasının hacze kabil olmadığı hususu, 02.07.2012 tarihinde yapılan değişiklikle hüküm altına alınmıştır.





İcra Müdürlüğünce satış ilanında gerekli özenin gösterilmemiş olması ve açıklayıcı bilgilere yer verilmemesi sebebi ile konu titizlikle incelenmekte olup ilgililer hakkında tahkikat yapılacaktır.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur.









Bazı basın yayın organlarında yer alan, bir vatandaşın evindeki tüm eşyaların Dikili İcra Dairesi tarafından haczedilerek satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili basın açıklaması ⤵️https://t.co/wYy8oQ0nUL pic.twitter.com/MZs3tThdR8 — T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) July 26, 2024











