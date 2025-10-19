Yeni Şafak
23:1419/10/2025, Pazar
G: 20/10/2025, Pazartesi
DHA
Adana’nın Pozantı ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan cipin uçuruma yuvarlandığı kazada araçta bulunan O.A. ve eşi E.A. hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Fındıklı Mahallesi Çetinlik mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği cip, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan O.A. ve eşi E.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

