Adliye ve noterde nöbet sistemi

Adliyelerle ilgili alınan tedbirlere de değinen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Bugün de adliyelerde ve bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütülebileceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir. Tutuklu ve acele işler dışında ikinci bir duyuruya kadar esnek çalışma dönemi başlamıştır. Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği ortak uygulamasıyla, bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir. Yani burada da nöbet sistemiyle hizmet verilecektir. Yarın (bugün) tek sayılı noterlikler açık olacak, diğer gün (yarın) çift sayılı noterlikler hizmet verecek” diye konuştu.

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