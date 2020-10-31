AFAD: Deprem sonrasında, 37’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 521 artçı sarsıntı yaşanmıştır

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamaya göre; İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, 37'sinin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 521 artçı sarsıntı yaşandı.
İzmir, Seferihisar Depremi Hk. Basın Duyurumuz (12.40 itibarıyla)https://t.co/QJSxtmB207#deprem
İzmir, Seferihisar Depremi Hk. Basın Duyurumuz (12.40 itibarıyla)https://t.co/QJSxtmB207#deprem— A F A D (@AFADBaskanlik) October 31, 2020
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