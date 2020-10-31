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Gündem AFAD Deprem sonrasında, 37inin büyüklüğü 4ün üzerinde olmak üzere, toplam 521 artçı sarsıntı yaşanmıştır
İZMİR

AFAD: Deprem sonrasında, 37’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 521 artçı sarsıntı yaşanmıştır

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Deprem sonrasında, 37’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 521 artçı sarsıntı yaşanmıştır'' denildi.

Haber Merkezi DHA
İzmir'de şu ana kadar 521 artçı sarsıntı yaşandı.
İzmir'de şu ana kadar 521 artçı sarsıntı yaşandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamaya göre; İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, 37'sinin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 521 artçı sarsıntı yaşandı.

Ayrıntılar geliyor...

Enkaz altında kalan İnci ve köpeği Fıstık böyle kurtarıldı
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Enkaz altında kalan İnci ve köpeği Fıstık böyle kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazının altında mahsur kalan 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık kurtarıldı.

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