Afet konutları teslim edilen depremzedeler ramazanı yeni evlerinde geçirecek

"İki katlı evim vardı, ikisini de versem bu evi yapamazdım. Her şeyi dört dörtlük sağlam yapılmış, 'alın anahtarınızı' dediler bize. Daha etrafımız her taraf inşaat yapılıyor, devam ediyor, herkes ev sahibi olacak. Bu evler çok konforlu, sıcak suyumuz akıyor, temizlik bakım yapılıyor. Bu ramazanı bu şekilde burada geçirmek bizim için çok büyük mutluluk"