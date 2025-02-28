Afet konutları teslim edilen depremzedeler ramazanı yeni evlerinde geçirecek

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yaptırılan konutlara yerleşenler, ramazanı yeni yuvalarında geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Müslüm Bıçakcı, "Bu ramazan beklentimizin de ötesinde bir şey olacak. Misafirlerimizi ağırlama konusunda, sahura kalkma, iftarda çok rahat edeceğiz" dedi.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı işbirliğinde yapılan konutların teslimatı sürüyor.
Çekilen kuraların ardından konutlarını teslim alan depremzedeler, bu yıl ramazanı yeni evlerinde karşılayacak olmanın sevincini yaşıyor.
Afetzedelerden Müslüm Bıçakcı, yaşanan felaketin ardından ailesiyle köyüne gittiğini, daha sonra konteyner kente yerleştiğini anlattı.
Kiralık ev aramaya başladığı sırada yapımı tamamlanan konutların kurasında isminin çıktığını dile getiren Bıçakcı, evleri çok beğendiklerini belirtti.
Rahiye Bıçakçı da ramazana kendi evinde girecek olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu kaydetti.
Çocukları ve torunlarını ramazanda evinde ağırlayacak
Yeni evine yerleşen Battal Miral ise yaklaşık 2 yıl aranın ardından kalıcı konutuna kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.
Teslim edilen konutların her türlü ayrıntı düşünülerek inşa edildiğini anlatan Miral, şöyle konuştu:
Miral, çocukları ve torunlarını uzun bir aradan sonra ramazanda kendi evinde ağırlayabilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Kamer Miral da çocukları ve torunlarını ramazanda evine davet ettiğini söyledi.