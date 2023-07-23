Afyon’da can pazarı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi, biri çocuk 7 kişi öldü. B.K, (19) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Pınarkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, minibüsteki 6 kişi olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçtaki 13 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Afyonkarahisar ve Konya’daki hastanelere kaldırılan yaralıların 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Ekiplerin incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayı görüp müdahale eden Turgut Öztürk, tarlada çalıştığını şarampole devrilen minibüsün sesini duyunca olay yerine geldiklerini söyledi. Minibüsten önce yaralıları çıkarttıklarını dile getiren Öztürk, şöyle konuştu: “Cenazeler alt taraftaydı. Çıkarabildiklerimizi çıkarttık, sonra da jandarmaya haber verdik. Minibüstekilerin durumu çok kötüydü, perişandı. Yaralı da çoktu. Ölenler hepsi bölgenin insanı, vişne ve kiraz toplayan tarım işçileri. Hayatını kaybedenlere Allah, rahmet eylesin.”