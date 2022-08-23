Gündem Afyonda feci kaza 1 ölü
AFYONKARAHİSAR

Afyon'da feci kaza: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Mahmut A. idaresindeki 03 VH 937 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun 59. kilometresinde Mustafa Ali Taşpınar (74) yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli mopedle çarpıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Afyonda feci kaza: 1 ölü
Afyon'da feci kaza

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mahmut A. idaresindeki 03 VH 937 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun 59. kilometresinde Mustafa Ali Taşpınar (74) yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli mopedle çarpıştı.

Kazada elektrikli mopedin sürücüsü Taşpınar ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Taşpınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afyon’da caz rüzgârı
HAYAT
Afyon’da caz rüzgârı

Afyonkarahisar'da bulundu: Yılın 7 ayı uyuyor nesli tehlike altında
FOTOĞRAF 7
Title
Tınaztepe beldesinde bağ evinde görülen hayvan, önce fareye benzetildi. Gözlerinin büyüklüğü ile gözaltındaki lekelerden dolayı hayvanın fare olmadığını düşünen bağ evi sahibi Nizamettin Kapar, internette araştırma yaptı. Kapar, hayvanın nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru olduğunu gördü.
Title
Daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bildiren Kapar'dan, \"hayvanda yaralanma yoksa doğaya bırakılması\" istendi.
Title
Kapar, akşam üzeri bağ evinde piknik yaparken yanlarında bulunan bir kasadan yediuyurun kafasını çıkardığını söyledi.
Title
Önce fare zannettikleri hayvanın el ve ayaklarının farklı olduğunu fark ettiklerini anlatan Kapar, şunları kaydetti:
Title
\"Fazla büyük de olmayan bir canlı. Daha sonra merakla internetten araştırdık ve fare olmadığını öğrendik. Nadir görülen bir hayvanmış. Burada böyle bir hayvan görmediğimiz için ismini de bilmiyorduk. Sonra hayvanın yediuyur olduğunu öğrendik. Yediuyuru doğaya bırakacağız.\"
Title
\"Genellikle ağaçlarda yaşıyor\"<br><br> Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma ve Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş de nesli tehlike altında olan yediuyurların kemiriciler sınıfında yer aldığını belirtti.
Title
Bu hayvanların, cüsse olarak fındık faresine benzediklerini dile getiren Erişmiş, \"Yediuyurların 'glis glis', 'dryomys laniger' ve 'dryomys nitedula' cinsleri ülkemizde görülen türleridir. Bazı yörelerde de 'Hasancık' ve 'orman faresi' olarak bilinir. Tınaztepe beldesinde kayıt edilen hayvan da ağaç yediuyuru olarak bilinen 'dryomys nitedula'dır. Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bu türümüz de genellikle ormanlık alanlarda yaşarlar. Bu hayvan, yılın 7 ayını uykuda geçirebilen bir türdür. Ayrıca uyku esnasında genelde yedili gruplar halinde uyuduklarından bu ismi aldığı söylenmektedir\" ifadelerini kullandı.
Afyonkarahisar'da bulundu: Yılın 7 ayı uyuyor nesli tehlike altında
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüntülendi.




Adanada kahreden kaza

Adana'da kahreden kaza

​Çöp kamyonunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Biz senin enayin değiliz

'Biz senin enayin değiliz'

İçişleri Bakanı Soylu'dan Batı'ya sert tepki.
Filistine desteğimizazalmayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas ortak basın toplantısında konuştu.

​Marmara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı.
Merak edilen soruyu cevapladı

Merak edilen soruyu cevapladı

​Abdullah Avcı, Kopenhag maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Balıkesir'de çöp dağları tarihe karıştı

Balıkesir'de çöp dağları tarihe karıştı

​Ekolojik ve ekonomik döngüye katkı sağlandı.

​MSB kaynakları: Gerekli karşılık verildi.

​Bakan Soylu: Bizatihi Amerika'nın eliyle parti kuruldu.

​AK Parti Sözcüsü Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan: Türkiye Kırım'ın ilhakını tanımamaktadır.

​En çok değiştirilen isimler belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.