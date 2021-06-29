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AFYONKARAHİSAR

Ahır inşaatı çöktü 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde ahır inşaatının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı. AFAD ekiplerinin koyun ve kuzuları kurtarma çalışması sürüyor.

Haber Merkezi İHA
Afyonkarahisar haberleri: Ahır inşaatı çöktü 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
AFAD ekipleri göçük altında kalan kuzulara su içirdi.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi, Sağırlı köyünde meydana gelen olayda ahır inşaatı çalışması sırasında inşaat bir anda çöktü. Çökme sonucu inşaatta çalışan 3 işçi hafif yaralanırken 150 küçükbaş hayvan göçük altında kadı.

AFAD'ın kurtarma çalışmaları devam ediyor

Göçük sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri koyun ve kuzuları kurtarma çalışması başlattı. Göçük altından kurtarılan kuzuların anneleri ile buluşma anı duygusal anlar yaşatırken, göçük altında nefessiz kalan kuzulara ise AFAD ekipleri elleriyle su içirdi.
Göçük altında kalan koyunları kurtarma çalışması sürüyor.

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