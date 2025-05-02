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Afyonkarahisar'da 3 beldeden 'yüksek maliyetli' düğünlere sınırlama kararı: Düğün süresi 3 günden 1 güne indirilecek

Afyonkarahisar'da 3 beldeden 'yüksek maliyetli' düğünlere sınırlama kararı: Düğün süresi 3 günden 1 güne indirilecek

12:152/05/2025, Cuma
AA
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Çayırbağ, Sülümenli ve Susuz belde belediye başkanlıklarının encümenleri, düğünlerin ailelere çok ağır masraflar oluşturduğu gerekçesiyle tavsiye kararları aldı.
Çayırbağ, Sülümenli ve Susuz belde belediye başkanlıklarının encümenleri, düğünlerin ailelere çok ağır masraflar oluşturduğu gerekçesiyle tavsiye kararları aldı.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çayırbağ, Sülümenli ve Susuz beldelerinde "yüksek maliyetli" düğünlerle ilgili şikayetler üzerine masrafları azaltmak için belediyelerin encümenleri yeni tavsiye kararları alınmasını sağladı.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde "2025 Aile Yılı" kapsamında düğünler konusunda il genelindeki yerel yöneticiler ile muhtarların katıldığı toplantı yapıldı.

Toplantı sonrası ve vatandaşların talepleri sonucunda Çayırbağ, Sülümenli ve Susuz belde belediye başkanlıklarının encümenleri, düğünlerin ailelere çok ağır masraflar oluşturduğu gerekçesiyle tavsiye kararları aldı.

Üç belediyenin aldığı kararda, "Düğünlerde geline takı olarak 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe takılacak. Damat ve geline gereksiz ayakkabı ve kıyafet alınmayacak. 'Dürü' adı altında hediye dağıtılmayacak. Hamam organizasyonları olmayacak. Düğün süresi, 3 günden 1 güne indirilecek. Misafirlere yemek bir gün ikram edilecek. Misafirlere alkollü içecekler verilmeyecek. Havaya silahla ateş edilmeyecek." maddeleri yer aldı.

Kararlar, belediyeler tarafından vatandaşlara duyuruldu.

"Aldığımız bütün kararlar, masrafların en az olmasına yöneliktir"

Çayırbağ Belediye Başkanı Ender Kiraz, encümen üyeleriyle düğün ve asker eğlenceleri konusunda aldıkları yeni tavsiye kararları sonrası belde halkından olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Düğün yapacak ailelerin takı ve gereksiz adetlerin oluşturduğu masraflar konusunda çok zorlandıklarını vurgulayan Kiraz, şöyle konuştu:

  • "Maddi anlamda bazı vatandaşlar birbirlerini düşünmüyor. Asker eğlencesi için bile kredi çekenler oluyordu. Takıların alımı noktasında zorluklar çıkıyordu. Bunu herkes biliyor. Biz de bunu en cüzi noktaya çekmeye çalıştık. Aldığımız bütün kararlar, masrafların en az olmasına yöneliktir. Aldığımız bu tavsiye kararlarının bütün belediyelere örnek olacağını düşünüyoruz."

Sülümenli Belediye Başkanı Hüseyin Varol da aldıkları tavsiye kararları sonucunda beldedeki düğün masraflarının yarı yarıya azalacağını kaydetti.

Yeni evlenen Emre Tıkır, önceden 3 gün süren düğün geleneğinin bir günde tamamlanmasından ve yaptıkları az masraftan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Gelin Büşra Tıkır ise mehir olarak eskiden 8-10 bilezik takıldığını belirterek, kendisinin fazla bir şey istemediğini söyledi.

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