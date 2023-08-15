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Afyonkarahisar'da 33 kişinin yaralandığı kazayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 33 kişinin yaralandığı kazayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. M.B. idaresindeki 54 AGU 626 plakalı kamyonet, dün Yunak-Emirdağ kara yolu Suvermez Kavşağı'nda tarım işçilerini taşıyan N.Ç. yönetimindeki 03 HM 749 plakalı midibüsle çarpışmış, kazada sürücüler ile 31 kişi yaralanmıştı.

10:02 . 15/08/2023 Salı
AA
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü M.B'nin Emirdağ Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Kazada ışık ihlali yaptığı ileri sürülen sürücü M.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan hastanelere kaldırılan yaralılardan 28'inin taburcu olduğu, 5'inin Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelerde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

M.B. idaresindeki 54 AGU 626 plakalı kamyonet, dün Yunak-Emirdağ kara yolu Suvermez Kavşağı'nda tarım işçilerini taşıyan N.Ç. yönetimindeki 03 HM 749 plakalı midibüsle çarpışmış, kazada sürücüler ile 31 kişi yaralanmıştı.

Kamyonet ile midibüsün çarpışma anı güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.



#KAZA
#afyonkarahisar
#yaralı
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