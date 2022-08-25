Gündem Olası bir faciadan kıl payı dönüldü Kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüje çarparak durabildi
AFYONKARAHİSAR

Olası bir faciadan kıl payı dönüldü: Kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüje çarparak durabildi

Afyonkarahisar’da içerisinde 30 yolcunun bulunduğu otobüs yol kenarındaki refüje çarparak durabildi. Yüreklerin ağza geldiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay maddi hasarla atlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Afyonkarahisar’da faciadan kıl payı dönüldü: Kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüje çarparak durabildi
Afyonkarahisar’da yürekleri ağza getiren otobüs kazası

Kaza, Sandıklı ilçesi Zahire Pazarı yakınlarında sabaha karşı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Fethiye-İstanbul seferi yapan Osman K., yönetimindeki 48 DG 907 plakalı, içerisinde 30 yolcu bulunan otobüs, Zahire Pazarı yakınlarına geldiği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

İHA

Otobüs, yol kenarındaki refüje çarparak durabildi.

İçerisinde 30 yolcunun bulunduğu otobüste büyük panik yaşanırken, kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA

Bölgeye gelen kurtarma ekipleri kazada ölen ya da yaralananın olmadığını görünce rahat bir nefes aldı. Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından yolcular eşyaları ile birlikte bölgeye gelen firmaya ait başka bir otobüse nakledildi.

Meteoroloji uyarmıştı: Şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi
FOTOĞRAF 14
Title
İstanbul için beklenen yağış gece saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere birçok ilçede başladı.
Title
Sahil kesimlerinden görülen şimşek çakmaları ise geceyi adeta gündüze çevirdi.
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur etkisini artırarak devam ediyor.
Title
İstanbul Anadolu Yakası sahil kesimlerinde etkili olan yağış ise gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı.<br><br>Üsküdar Sahil’deki görsel şöleni izlemek isteyen vatandaşlar ise cep telefonu kameralarıyla o anları kaydetti.
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
Title
Başkent'te gün içerisinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, ardarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Title
Başkent'te gün içerisinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, ardarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Title
Başkent'te gün içerisinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, ardarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Meteoroloji uyarmıştı: Şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından çok sayıda ilde sağanak yağış etkili olurken gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı. İstanbul'da ise boğaz hattında görülen şimşekler izleyenlere görsel şölen oluşturdu.

Manisa’daki düğünde taş ve sopalı kavga çıktı: İkisi ağır 11 yaralı
GÜNDEM
Manisa’daki düğünde taş ve sopalı kavga çıktı: İkisi ağır 11 yaralı

TEM Otoyolunda kan donduran kaza: 5 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı
FOTOĞRAF 11
Title
Edinilen bilgiye göre, 0-3 TEM bağlantı yolu üzerinde seyir halinde olan 31 ADU 875 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle 2 kişi camdan uçarak yola savruldu. 4 kişi ise otomobilde sıkıştı.
Title
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıların ilk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Title
Dehşete düşüren kazada itfaiye ekipleri araçta sıkışan dört kişiyi çıkartma çalışmalarını sürdürürken, sağlık ekipleri otomobilden dışarıya uçan iki kişiye müdahale etti. Sağlık görevlileri otomobilden uçarak yola savrulan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, diğer kazazede ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Title
İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmalar sonucunda araçta sıkışan 4 kişiyi otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 3 kişi olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, araçta sıkışan son vatandaşın da çıkarıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi.<br>Kan donduran kazada 2 kişi olay yerinde 3 kişi ise hastanede hayatını kaybetti
Title
Yaşanan talihsiz kazada, Erdinç D., Ercüment D., Onur K., Ömer Ç., Ali A. olmak üzere toplamda 5 kişi hayatını kaybederken Samet I.’nin İse hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Title
Kaza nedeniyle trafik ekipleri otoyolda trafiğin kontrollü olarak ilerlemesine müsaade etti. Bu nedenle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Title
Kaza yerinde hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri de uzun süre bölgede çalışma yaptı.
Title
Kaza yapan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Title
Emniyetin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
Title
Kaza sırasında bariyerlere çarptıktan sonra savrularak ağaca çarpan otomobil tanınmaz hale geldi. Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise dikkat çekti. Fotoğrafta otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları görüldü. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı.
Title
TEM Otoyolunda kan donduran kaza: 5 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı
TEM Otoyolunun Esenler mevkiinde bir otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.


Faciadankıl payı dönüldü

Faciadan
kıl payı dönüldü

​Kontrolden çıkan otobüs refüje çarparak durabildi.
Düğün savaş alanına döndü

Düğün savaş alanına döndü

​Manisa'daki taş ve sopalı kavgada 11 yaralı var.
Uyarılarpeş peşe geliyor

Uyarılar
peş peşe geliyor

20 ilde kuvvetli yağacak: AFAD ve AKOM teyakkuzda.
Geceyi adeta<br>gündüze çevirdiler

Geceyi adeta
gündüze çevirdiler

​Meteoroloji peş peşe uyarılarda bulunmuştu.

​Vize ile siyaset mühendisliği yapacaklar!

​Yıl başından bu yana % 61 yükseldi.
TEM'de facia

TEM'de facia

​Bariyeri aşıp ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

​ABD ve İngiliz yatırım fonları 130 milyar dolar akıttı.

​Erdoğan, kurmaylarına seçim hazırlıklarına başlamaları talimatı verdi.

​Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

​Emine Erdoğan salça kazanının başına geçti.
Şampiyonlar Ligi'nde yokuz

Şampiyonlar Ligi'nde yokuz

​Trabzonspor, Danimarka ekibi FC Kopenhag'a elendi.

​10 maddelik taahhüt listesi tekrar masada.
Trabzonspor'u <br>kızdıran Kopenhaglı

Trabzonspor'u
kızdıran Kopenhaglı

Taraftarlar uzun süre tepki gösterdi.
'Dünyanın sonu değil'

'Dünyanın sonu değil'

​Elendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.