Afyonkarahisar'da göçük altında olduğunu iddia eden şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da "Göçük altındayım, yangın çıktı. Gaziantep İslahiye'de 6 aylık bebek var; Atatürk Bulvarı Şehit Mehmet Deveci Sokak no 1" paylaşımı ile 'deprem oldu', 'afad deprem', 'gaziantep' ve 'yardım' etiketleri ile paylaşım yapan İbrahim Ö., Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.