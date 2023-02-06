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Afyonkarahisar'da göçük altında olduğunu iddia eden şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da, sosyal medya üzerinden göçük altında olduğunu iddia edip doğru olmayan paylaşımlar yapan İ.Ö gözaltına alındı.

22:07 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Göçük altında olduğunu iddia edip paylaşımlar yapan şahıs gözaltına alındı.

Göçük altında olduğunu iddia edip paylaşımlar yapan şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da "Göçük altındayım, yangın çıktı. Gaziantep İslahiye'de 6 aylık bebek var; Atatürk Bulvarı Şehit Mehmet Deveci Sokak no 1" paylaşımı ile 'deprem oldu', 'afad deprem', 'gaziantep' ve 'yardım' etiketleri ile paylaşım yapan İbrahim Ö., Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada
, "Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 06 Şubat 2023 günü ülkemizde meydana gelen deprem olayı ile alakalı @brahimz93715765 rumuzlu sosyal medya kullanıcısının göçük altında olduğunu belirterek dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilmiş, hesap kullanıcısının 2000/Afyonkarahisar doğumlu İbrahim Ö. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen şahıs 06 Şubat 2023 günü Cumhuriyet savcısının talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır"
ifadelerine yer verildi. ,

Paylaşımlarında deprem bölgesinde olduğunu ve göçük altında kaldığını iddia eden şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



#DEPREM
#Göçük
#sosyal medya
18 dakika önce
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