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Afyonkarahisar'da korkutan deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü

Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren deprem vatandaşları sokağa döktü.

Seren Som
07:11 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 07:28 - 11/07/2024 Perşembe
Deprem sonrası bazı vatandaşlar evlerine girmedi.
Deprem sonrası bazı vatandaşlar evlerine girmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.


Yaklaşık 10 saniye süren deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

İlk deprem sonrası 06.30'da 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelirken o da yaklaşık 5 saniye sürdü.


Yerin 6,99 kilometre derinliğindeki deprem, Afyonkarahisar'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


#Afyonkarahisar
#Deprem
#AFAD
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