Afyonkarahisar'da korkutan deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Yaklaşık 10 saniye süren deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
İlk deprem sonrası 06.30'da 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelirken o da yaklaşık 5 saniye sürdü.
Yerin 6,99 kilometre derinliğindeki deprem, Afyonkarahisar'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.