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Afyonkarahisar’da mevsimlik işçileri taşıyan servis devrildi: Dört kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde, mevsimlik işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

17:09 . 22/07/2023 Cumartesi
IHA
Afyonkarahisar’daki kazada ilk belirlemelere göre 4 ölü

Afyonkarahisar’daki kazada ilk belirlemelere göre 4 ölü

Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi.


Mevsimlik tarım işçilerine taşıyan minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.


Araç ardından yol kenarındaki şarampole girip ağaçlara çarpıp devrildi. İlk belirlemelere göre dört kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı kazada kurtarma ekipleri çalışma başlattı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.




#Afyonkarahisar
#Çay
#mevsimlik işçiler
#servis aracı
2 saat önce
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