Afyonkarahisar’da mevsimlik işçileri taşıyan servis devrildi: Dört kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’daki kazada ilk belirlemelere göre 4 ölü
Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi.
Mevsimlik tarım işçilerine taşıyan minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Araç ardından yol kenarındaki şarampole girip ağaçlara çarpıp devrildi. İlk belirlemelere göre dört kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı kazada kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.