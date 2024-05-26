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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

13:37 - 26/05/2024 Pazar
IHA
Foto: İHA.
Foto: İHA.

Kaza, kent merkezi Karahisar Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G., yönetimindeki 03 AFN 858 plakalı ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan A.Ş'nin kullandığı 16 BNS 92 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil de


A.M.G idaresindeki 64 SB 945 plakalı otomobile çarptı. Kazada 16 BNS 92 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan N.E ile dolmuşta yolcu olarak bulunan S.V (40), Y.V (9), F.V (4), Z.A (73) ve N.D (41) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

#Afyonkarahisar
#Trafik Kazası
#Minibüs
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