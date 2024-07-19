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Afyonkarahisar'da Vali ve protokol üyelerine CHP engeli: Alana güçlükle girebildiler

Afyonkarahisar'da '40 Hatimli Şifalı Aşure' etkinliğine katılmak isteyen Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri CHP İl Başkanlığının araç engeline takıldı. Üzerinde CHP logosu bulunan araç, sürücüsü tarafından yolun ortasına park edildi. Sürücünün yaklaşık beş dakika bulunamaması tepkilere neden olurken, yol sonrasında polis ve valilik görevlilerinin müdahalesi ile aracın kaldırılması ile ulaşıma açıldı; Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri alana girebildi.

18:18 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 18:58 - 19/07/2024 Cuma
IHA
Yolun ortasına park edilen CHP logolu araç, vali ve protokolün etkinliğe geç katılmasına neden oldu.
Yolun ortasına park edilen CHP logolu araç, vali ve protokolün etkinliğe geç katılmasına neden oldu.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen '40 Hatimli Şifalı Aşure' etkinliğine katılmak isteyen Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri CHP İl Başkanlığına ait aracın yolun ortasına park edilmesinden dolayı alana güçlükle girebildi, olaya polis müdahale etti.

Sürücüsü, CHP logolu aracını yolun ortasına park etti

Akmescit Mahallesi'nde Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik bu yıl da yapıldı. Etkinliğe çok sayıda vatandaş ile protokol üyeleri de katıldı. Etkinliğin gerçekleştirileceği alana girmek isteyen Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri ise kısa süreliğine CHP İl Başkanlığının araç engeline takıldı. Sürücünün, üzerinde CHP logosunun yer aldığı aracı yolun ortasına park ederek cami bahçesine girmesi ve yaklaşık 5 dakika bulunamaması tepkilere neden oldu. Yol sonrasında polis ve valilik görevlilerinin müdahalesi ile aracın kaldırılması ile ulaşıma açıldı. Aracın kaldırılması ile Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri alana girebildi.



#Afyonkarahisar
#Vali
#Kübra Güran Yiğitbaşı
#40 Hatimli Şifalı Aşure
#CHP İl Başkanlığı
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