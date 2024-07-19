Afyonkarahisar'da Vali ve protokol üyelerine CHP engeli: Alana güçlükle girebildiler

Akmescit Mahallesi'nde Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik bu yıl da yapıldı. Etkinliğe çok sayıda vatandaş ile protokol üyeleri de katıldı. Etkinliğin gerçekleştirileceği alana girmek isteyen Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri ise kısa süreliğine CHP İl Başkanlığının araç engeline takıldı. Sürücünün, üzerinde CHP logosunun yer aldığı aracı yolun ortasına park ederek cami bahçesine girmesi ve yaklaşık 5 dakika bulunamaması tepkilere neden oldu. Yol sonrasında polis ve valilik görevlilerinin müdahalesi ile aracın kaldırılması ile ulaşıma açıldı. Aracın kaldırılması ile Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri alana girebildi.