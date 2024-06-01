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Afyonkarahisar'da yola çıkan köpek kazaya sebep oldu

Afyonkarahisar'da önüne başıboş sokak köpeği çıkan otomobil refüje devrildi, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

15:45 - 1/06/2024 Cumartesi
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Afyonkarahisar
Afyonkarahisar

Ülkenin en büyük sorunlarından olan başıboş sokak köpekleri, bir kazaya daha sebep oldu.


Afyonkarahisar'da H.İ.K, (51) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 17. kilometresinde önüne başıboş köpek çıktı.


3 kişi yaralandı


Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, refüje devrildi. Sürücü ile araçtaki A.K. (42) ve E.K. (11) yaralandı.


İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.




#Afyonkarahisar
#köpek
#kaza
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