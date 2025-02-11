İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Ş.T. ile otobüste yolcu olarak bulunan S.T., (22) S.Ö. (21), F.A. (25), N.H.Ö. (57) ve F.Ç. (21) Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.