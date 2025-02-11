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Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: Yaralılar var

Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: Yaralılar var

08:0611/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
AA
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Yolcu otobüsü, Sandıklı-Antalya kara yolu Kusura köyü mevkisinde tıra arkadan çarptı.
Yolcu otobüsü, Sandıklı-Antalya kara yolu Kusura köyü mevkisinde tıra arkadan çarptı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün mermer yüklü tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ş.T. idaresindeki 61 AU 874 plakalı yolcu otobüsü, Sandıklı-Antalya kara yolu Kusura köyü mevkisinde V.Ü.'nün kullandığı 20 D 2600 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Ş.T. ile otobüste yolcu olarak bulunan S.T., (22) S.Ö. (21), F.A. (25), N.H.Ö. (57) ve F.Ç. (21) Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


#Afyonkarahisar
#Sandıklı
#Kaza

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