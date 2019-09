Ağaç tüneli görenleri şaşırtıyor

Bartın-Karabük karayolunun Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkinde sağlı sollu ağaçların oluşturduğu manzara, görenleri büyülüyor. Ağaçlardan oluşan tüneli andıran manzarayı görenler, cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiriyor.

Ağaç tünel, yol üzerinde seyahat edenlerin yanı sıra gelin ve damatların da fotoğraf çektirdiği mekanların başında geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1. derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel geçen yıl yine bakanlık tarafından ‘korunması gereken özel alan’ ilan edildi.

Yol kenarında park eden sürücüler hatıra fotoğrafı ve öz çekim yaparak, o anları ölümsüzleştiriyor.

Görenleri büyülüyor

9 kilometrelik yolda her iki tarafta yer alan kavlak ağaçlarının yaprakları sonbahar ve ilkbahar aylarında oluşturduğu görsel şölen ise seyahat edenleri adeta büyülüyor.

Ankara’dan tatil için Bartın İnkum’a geldiklerini ve hayatında ilk kez böyle bir yol gördüklerini söyleyen Deniz Çelik, “Yoldan geçerken, burayı gördük. Gözlerimize inanamadık. Hemen durduk ve bir fotoğraf çektirdik. Çok beğendik. Daha önce böyle bir yol görmedik, şaşkınız” dedi.

Yoldan geçenler anın tadını çıkarıyor.

Hız sınırını düşürdüler

Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun ise, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Bartın Safranbolu karayolu üzerindeki 9,5 kilometrelik yolun en büyük özelliği ağaçların sunduğu eşsiz manzaradır. Buradaki her şey doğal, ne taş ne beton ne de tamamen ağaç ve yapraklar var. Sonbaharda sarının her tonunu, ilkbaharda da yeşilin her tonunu bu ağaç tünel yolunda görebilirsiniz.

Bu yol üzerinden geçenlerin neredeyse tamamı durup hatıra fotoğrafı çektirip, biraz nefes alıyorlar. Bu yol üzerinde insanların daha fazla faydalanması için Karayolları ile yaptığımız görüşmeler sayesinde azami hız sınırını 50 kilometreye kadar düşürdük. Yine insanların yol kenarında durup fotoğraf çekmeleri için de yeni cep alanlar yapılması planlanıyor.”