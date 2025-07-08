Ahmet Hamdi Çamlı'dan Özgür Özel'e tepki: Hukuk yoluyla hesabını soracağım

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı kendisini hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çamlı'nın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük Yolsuzluk,irtikab,hırsızlık ve rüşvet operasyonlarının muhatabı Partinin genel başkan koltuğunun şagili, bugün partisinin Gurup toplantısında, çamur bir tantanaya çevirdiği kusma sahnesinde şahsıma galiz,hadsiz hakaretler,yalan yakıştırmalar ve iftiralarda bulunmuştur..!

Tabi,örgütündeki samimi Cumhuriyetçilerin dışındaki ekibi ve dahi medya unsurlarındaki bütün organize besleme ayakları eksik kalmayp çamura üşüşmüştür..

Önce bu ifadelerine karşı kendisine parlak bir ayna tutarak seyre terk ediyorum ve de bu kirli ifadelerinden dolayı hukuk yoluyla hesabını soracağım...

Saniyen;

Doğduğum günden itibaren kendimi,2. Milli Mücadele olarak tarif ettiğim, Cumhur ve devletin bağımsızlığı adına olan,başlangıcı "bağımsız hareketler" olarak ifade edilen şanlı hareketin,mücadelenin içinde buluduğumu ifade etmek istiyorum..! Baba mirası..!

Sözde, Cumhuriyetin sahibi kesilen, Cumhuriyetçi geçinen bu güruhun Cumhur ve değerleriyle hiç alakadar olmadıkları tarihen inkar edilemeyecek bir gerçektir..!

Ülkemde Cumhuriyet fiilen 1950'de başladığı da açık bir gerçektir..!

CHP'nin "çok partili hayata ülkeyi biz geçirdik" ifadesi de koca tarihi bir safsatadır..!

Çünkü 1950'ye kadar zulm ettikleri halkın gözünde yırtıcı bir canavar gibidir CHP..!

Hatta danışıklı kurdurulan partiler bile öyle bir ilgi ve muhabbet görmüşlerdir ki;halk kurulan bu yalandan partilere bile inanılmaz ilgi göstermiştir..!

Tabi halkın bu ilgisini gören CHP yalandan kurduğu partileri hemen kapatmıştır..!

Dikdatoryal "Açık Oy gizli tasnif" tiyatrosunu yaşatan da CHP dir. Buna rağmen ciddi bir sille yemiştir halktan bu kafa..!

Dış konjöktür icabı ve halkın bezmişliği ikliminde,belki birkaç yıl daha yaşayabiliriz zannıyla mecburen geçilmiştir çok partili hayata..!

Seçimin acı sonucunu alan İnönü, Çankaya köşkünden, Ankaraya bakarak "NANKÖR MİLLET" diye mırıldanması tarihe mal olmuştur..!

Hal böyleyken, Cumhur tarafından bir daha da CHP iktidar yüzü görmemiştir..!

Ancak ortağı olduğu,Başbakanın asan 1960 darbesinin sonunda ve arkasında durarak davet ettiği darbeci askerlerin ikramıyla 1961 yılında hükümeti ele geçirmiştir CHP..! Sonra,bir daha da tık yok..!

Ben,Cumhur'um ve Cumhurun adamıyım...

Ben olacağım CUMHURİYET DÜŞMANI, siz olacaksınız CUMJURİYETÇİ ve bana CUMHURİYET'i anlatacaksınız,Öyle mi..? Olsa olsa siz Çamuriyetçi olursunuz ve Çamur yaparsınız..!

Bu ülkede,Rahmetli Şehid Başbakan Adnan Menderes,Rahmetli şehid Cumhurbaşkanı Turgut Özal,şimdi bana yaptığınız gibi bin çeşit çamurla zulm ettiğiniz ve siyaseten şehid ettiğiniz Rahmetli Mücahid Erbakan ve 23 yıldır Cumhur'un kesintisiz ve muhabbetle, analarının helal sütü gibi bir helallikle seçilip vazife yapan,böylelikle de dünyada eşi olmayan, ülkeye çağ atlatan,asırlık hizmetleri Devletine Milletine kazandıran ve hala daha bin bir çamurla kıramadığınız, ilk günkü Cumhur'un muhabbetini taptaze tutan Recep Tayyip Erdoğan'dan başka Cumhuriyetçi tanımıyorum..!

Bu rekorları asla kıramayacaksınız..!

ÇAMUR ve TANTANA yapmayın..!

(tantana=yapılan hırsızlık ve gasp ortaya çıkınca gürültü çıkarma. Bu ifade polis literatüründe de olan bir tabirdir)

1923'de SADECE CUMHURİYET Mİ İLAN EDİLMİŞTİR(?) de,ifadelerimi CUMHURİYET KARŞITLIĞI gibi çamura bulandırıp kuruyorsunuz..!

Trabzon mebusu Ali Şükrü bey,Giresunlu Osman ağa ve dahi kurulan yüzlerce binlerce dar araçlarında akıtılan vatan evlatlarının kanı sizi ilgilendirmiyor olabilir...

AMA BENİ İLGİLENDİRİYOR VE DAVACISIYIM..!

Halletmeye çalıştığımız PKK ve FETÖ terörü vs. Hep o karanlık günlerin bugüne sari acı mirasıdır..!

"Terörsüz Türkiye" gibi hayati bir mevzuyu hal etme gayretleri taa o karanlık ğünlerin acı mirasını bertaraf etmeye matuf olduğu çocukların bile anladığı birşeydir..!

Cumhuriyet tarihinin en önemli Devlet Millet kaynaşmasını bu dönemde yaşadığımız açıktır..!

Şimdi bu kaynaşmayı "Terörsüz Türkiye" gayretiyle de yüzde yüze çıkaracağız Allahın izniyle..!"





Cumhuriyet tarihinin en büyük Yolsuzluk,irtikab,hırsızlık ve rüşvet operasyonlarının muhatabı Partinin genel başkan koltuğunun şagili, bugün partisinin Gurup toplantısında, çamur bir tantanaya çevirdiği kusma sahnesinde şahsıma galiz,hadsiz hakaretler,yalan yakıştırmalar ve… pic.twitter.com/wDrlMLRl9i — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) July 8, 2025







