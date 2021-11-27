Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanıktan Müslüme Yağal açıklaması Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı
SAMSUN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'Müslüme Yağal' açıklaması: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mersin'de ölü bulunan üç yaşındaki Müslüme Yağal soruşturmasına ilişkin, "Detay vermeyeceğim ama şunu söyleyeyim; Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe cinayetle ve ailenin durumuyla alakalı pek çok detay ortaya çıkmaya başladı." diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanıktan Müslüme Yağal açıklaması: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Bakan Yanık, Samsun'da, Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Daha sonra Samsun Çocukevi ve Çocuk Destek Merkezi ile Samsun Huzurevi'ni ziyaret eden Yanık, ziyaretlerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BAŞAK CENGİZ'İN AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz cinayetinin herkesi çok etkilediğine işaret eden Yanık, "Davayı başından beri takip ediyoruz. Aileyle doğrudan temas içerisindeyiz. Onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Şu anda soruşturma aşaması devam ediyor. Biz de dava açılar açılmaz Bakanlık olarak müdahalede bulunacağız. O süreci zaten takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNTÜLERİN KAMUOYUNA İZLETİLMEMESİ GEREKİYORDU"

Başak Cengiz cinayetinin görüntülerinin kamuoyuna sızdırılmasıyla ilgili de şikayetlerini yaptıklarını anlatan Yanık, şöyle devam etti:

"Bu görüntülerin kamuoyuna izletilmemesi gerekiyordu. O görüntüler normal şartlarda çok mahrem görüntüler. Ya emniyettedir ya savcılık dosyasındadır. Dolayısıyla bir şekilde ihmali olan kamu görevlileri varsa onların da gerekli soruşturmadan geçmesi için suç duyurusunda bulunduk. Yine o dosyada başkaca ihmal ve kusuru olanlarla alakalı da yine hukuki haklarımızı, şiddet mağdurlarının bir hak savunuculuğu yapan Bakanlık olarak onlarla ilgili de gerekli işlemleri yapıyoruz, yapacağız. Önümüzdeki süreçte bir parça soruşturmanın ilerlemesini bekliyoruz. O süreçte Başak Cengiz ve diğer şiddet mağdurları, hepsini takip ediyoruz. Bunu kamuoyunun bilmesini çok isterim. Kadın ve çocuklar söz konusu olduğunda Bakanlığımıza intikal ettiği andan itibaren biz konunun bir şekilde tarafı oluyoruz. Başak Cengiz örneğinde olduğu gibi rastgele olmuş olaylarda da hemen konunun emniyet güçlerine, kolluğa ve yargıya intikal etmesinden, öğrendikten sonra konuya dahil oluyoruz ve başından sonuna takip ediyoruz."

"PEK ÇOK DETAY ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI"

Mersin'in Gülnar ilçesinde Müslüme Yağal'ın ölü bulunmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Yanık, şunları söyledi:

  • "Müslüme 3,5 yaşında küçük bir kardeşimiz. Detay vermeyeceğim ama şunu söyleyeyim;Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe cinayetle ve ailenin durumuyla alakalı pek çok detay ortaya çıkmaya başladı. Biz de en başından, konuya vakıf olduğumuz dakikadan itibaren o konuda yapılması gereken her türlü adımı atıyoruz. Ailede anneyi ve 4 kardeşi kurum korumasına aldık. 18 yaş altı iki kız kardeş, iki erkek kardeş ve anne olmak üzere kurum korumasına aldık. Süreci takip ediyoruz. Kamu davası açıldığında sorumu ya da sorumlular kim çıkacaksa, henüz daha soruşturma devam ediyor. Dava açıldığında müdahil olacağız ama olayın yan birtakım görüntüleri var. Orada da sorumlu ya da sorumlular, mağdur ya da mağdurlar her kimse, sorumlular hakkında hukuki süreç, mağdurlar hakkında korunma, psikososyal destek, her ne varsa bunları da eksiksiz yerine getireceğiz."

Müslüme’nin yaşadığı kıl çadırı anneanne ve babaanne bekliyor: 'Aklımı kaybedeceğim'
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Göç Eden Sarikeçililer Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal yaptığı açıklamada, “Ben Sarıkeçili Dernek Başkanı olarak açıklama gereği duydum. Çok üzüldük, herkes üzüldü. Bu olayda aynı soyadı taşımakla biz biraz daha çok fazla üzüldük...
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Bu konuda bizi üzen bir şey daha var. Net bir sonuca varılmadan yargı süreci devam ediyor. Sonucu belli değil. Buna rağmen sosyal medyada gerek bazı yayın organlarında gerek bazı vatandaşlar değişik yayınlar yapıyorlar. Bunlar Sarıkeçili yörüklere mal ediliyor. Bunlar yapılmasın. Sarıkeçililere mal edilmesin...
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Ortada herhangi bir sonuç yayınlanmadı, ortada herhangi bir sonuç yok. Adli süreç devam ediyor. İnşallah adalet bu sonucu karara bağlayacak. Sonuç açıklansın. Sonuçta suçlayacaksak suçlayalım. Aklancaksa da aklanacak. Bu konuda ön yargılı olmayalım” dedi.
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Anneanne Müslüme Yağal ise “Bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Ben bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Çok kötü. Kafamı kaldıracak gücüm kalmadı. Bu kadar kötü şeyler olacağını tahmin etmiyorum....
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Bizim dünür hasta oldu. Oğlu da babasının yanına gitti. Böyle laflar doğru değil. Biz şeriat altında yaşıyoruz. Bu laflara karşıyız. Suçlamalar ayıp. Kızımız Mersin’de. Çok kötü olduk” diye konuştu.
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Öte yandan, Mersin Barosu, Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüne ilişkin getirilen yayın yasağına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
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Barodan yapılan yazılı açıklamada, Yağal’ın ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı olmasına rağmen basında ve sosyal medyada çıkan asılsız haberlerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.
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Müslüme’nin yaşadığı kıl çadırı anneanne ve babaanne bekliyor
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Müslüme'nin annesi Selvi Yağal'ın ise Mersin Kadın Sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.
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Müslüme’nin yaşadığı kıl çadırı anneanne ve babaanne bekliyor: 'Aklımı kaybedeceğim'
Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan ve arama çalışmalarının 10. gününde cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın yaşadığı kıl çadırda sessizlik hakim olurken, kıl çadırı anneanne Müslüme Yağal ile babaanne Ayşe Yağal bekliyor. Müslüme'nin annesi Selvi Yağal'ın ise Mersin Kadın Sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi. Anneanne Müslüme Yağal ise “Bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Ben bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Çok kötü. Kafamı kaldıracak gücüm kalmadı. Bu kadar kötü şeyler olacağını tahmin etmiyorum" dedi.

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