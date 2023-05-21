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Aileleri ölüme terk edilirken Atina mülteci çocukları orduya devşiriyor

Uluslararası hukuku hiçe sayarak göçmenleri geri iten ve ölüme terk eden Atina, ordudaki asker açığını göçmen çocukları devşirerek sağlıyor. Gelişmeyi duyurarak tepkileri üzerine çeken Başbakan Miçotakis, orduda çok sayıda göçmen subayın bulunduğunu kaydetti.

Dış Haberler
04:00 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Atina, ordudaki asker açığını göçmen çocukları devşirerek sağlıyor.

Atina, ordudaki asker açığını göçmen çocukları devşirerek sağlıyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden Avrupa’ya doğru umut yolculuğuna çıkan düzensiz göçmenlere insanlık dışı muamelesi ile bilinen Yunanistan’ın, Ege’de boğulmayan mültecilerin çocuklarını askere alması ülkede tartışma yarattı. Daha önce kontrollü biçimde “asker nüfus sıkıntısını mülteci çocukları eğiterek aşmaktan” söz eden Kiryakos Miçotakis’in konu ile ilgili yeni değerlendirmelerde bulunmasın ardından ülkedeki milliyetçi odaklar, “Yunan değerlerine bağlı asker olabilirler mi?” sorusunu sormaya başladı.

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Miçotakis, Atina’nın Sesi medya kuruluşuna verdiği röportajda sanat ve edebiyat başta olmak üzere çeşitli alanlardan 16 kişinin sorularına yanıt verdi. Şarkıcı Idra Kayne’in ikinci kuşak olarak adlandırılan göçmen çocukların vatandaşlığı ile ilgili sorusunu yanıtlarken, “Artık Yunanistan’da doğmamış birçok genç subayın adını bulacaksınız” ifadelerini kullanan Yunan başbakanın sözleri sansasyon yarattı.

ORDUDA ASKER SIKINTISI

Miçotakis, “Benim pozisyonum açık. Burada doğup büyüyen göçmenlerin çocukları olan ikinci kuşağın anavatanı Yunanistan. Bu çocuklar Yunan okullarına gidiyor, Yunan üniversitelerinde okuyor, Yunan ebeveynleri olan akranlarıyla aynı deneyimleri, aynı kaygıları, aynı umutları paylaşıyorlar. Geçen gün baktığım bir askeri okulun sıralamasına bir bakın. Orada Yunanistan’da doğmamış, ancak aileleriyle birlikte erken yaşta gelen birçok subayın ismini bulacaksınız. Burada büyüdüler, burada vatandaş oldular ve şimdi armayı giyiyorlar” ifadelerini kullandı. Avrupa’nın birçok ülkesi gibi Yunanistan’da yaşlanan nüfusla mücadele ediyor. Yapılan araştırmalarda, gençlerin askerlik gibi mesleklere ilgisinin her geçen gün azaldığı kaydediliyor.

Suçüstü yakalanmıştı

Daha önce mültecileri Türkiye’ye geri ittiğini sürekli reddeden Yunanistan geçtiğimiz günlerde bir kez daha suçüstü yakalanmıştı. Amerikan New York Times gazetesi Yunan güvenlik güçlerinin Midilli’den zorla sahil güvenlik teknesine bindirdiği bir grup mülteciyi Ege’nin ortasında kaderine terk etmesini anbean görüntüleyen bir video-haber yayınladı. Buna göre Yunan koylarında alınan ve içerisinde kadın ve çocuklarında bulunduğu mültecilerin Türk kara sularına yaklaşıldığında Ege’de kaderine bıraktığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra Türk Sahil Güvenlik botlarının bölgeye intikal etmesiyle mülteciler kurtarılırken, görüntülere bir aktivist grubun yardımıyla ulaşan New York Times ekibi, birçok kaynakla görüşerek kaydın doğruluğu teyit etti.


Dışişleri'nden Yunanistan'a 'Pontus provokasyonu' tepkisi: Kendi karanlık tarihinizle yüzleşin
Dışişleri'nden Yunanistan'a 'Pontus provokasyonu' tepkisi: Kendi karanlık tarihinizle yüzleşin

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na "Pontus soykırımı" yalanıyla hakaret etti. Miçotakis'in provokatif paylaşımına, Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı mesnetsiz “Pontus” iddialarına, "İstiklal Savaşımızın başlangıcını temsil eden bu özel günün, bazı radikal grupların tarihimize yönelik mesnetsiz “Pontus” iddiaları, Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri ve Yunanistan’daki bazı siyasetçilerin tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları yoluyla hedef alınmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz. Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi.




#Yunanistan
#Kiryakos Miçotakis
#Mülteci
#Asker
24 dakika önce
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